KWB viert kaarterskampioenen

KWB Varsenare kent een bloeiende kaartersclub. Op het einde van het jaar werden de kampioenen traditiegetrouw in de bloemetjes gezet. Kampioen is Ivan Marchand. Hij werd eerder al de kaartprimus in het seizoen 1998-1999 en in 2010-2011. Vermits driemaal winnen de wisseltrofee behouden is, mocht hij met de trofee naar huis. “De wisseltrofee gaat definitief van de vorige kampioen Fernand Van Belleghem naar Ivan Marchand”, zegt Jef Van Torre. “Tweede werd Pol Wittesaele, derde en eerste vrouw is Nicole Baert.”

Info over de KWB kaartersclub krijg je via Jef.Vantorre@skynet.be. (PA/gf)