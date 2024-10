KWB Toneel Ledegem viert tachtigste verjaardag en staat straks op de planken: “Ervaren en ook nieuwe acteurs”

KWB Toneel Ledegem bestaat tachtig jaar. Die verjaardag werd recent gevierd in ‘t Capellehof waar ook Maryke Sintobin, die al vijftig jaar verbonden is aan de vereniging, in de bloemetjes werd gezet. Binnenkort staat KWB Toneel met een nieuwe productie op de planken.

Tachtig jaar geleden werd KWB Toneel boven de doopvont gehouden. In 1943 bracht Albriek Monteyne het stuk ‘Schip in nood’, maar een jaar later verdrievoudigde het acteursbestand. Maurits Desseyn, Maurits Allegaert en Tradil Schouteten brachten het stuk ‘Pastoor Bonus’ waarna de toneelvereniging echt geboren was. “Inmiddels zijn we tachtig jaar verder en zijn er slechts drie jaren geweest waarin er geen voorstelling was”, aldus Bart Hanssens, voorzitter van het KWB Toneel.

121 acteurs passeerden inmiddels al de revue. “Elk jaar opnieuw vinden we acteurs die met passie en goesting ervoor kiezen om veel vrije tijd op te offeren. Dit jaar was die zoektocht nog uitdagender. Vijf vaste acteurs gaven aan een sabbatjaar te nemen. Via Open Doek en een ronselactie zijn we er opnieuw mooi in geslaagd om enkele nieuwe enthousiaste mensen te strikken.” Celine Maes, Liesbeth Gerne, Ivo Devos, Lindsey Demiddele en Lize Hautekiet tonen binnenkort wat ze in hun mars hebben. Ivo Devos is inmiddels gekend als directeur van de vrije basisschool De Peereboom. Hij startte er begin dit schooljaar met die job. “Maar Ivo had voor zijn aanstelling al aangegeven dat hij graag met ons zou meespelen.”

Vijftig jaar verbonden aan KWB Toneel

Het tachtigjarig bestaan van KWB Toneel werd begin oktober gevierd in ‘t Capellehof. Tijdens de festiviteiten werd Maryke Sintobin (70) gehuldigd. Maryke speelde in zo goed als de helft van alle stukken mee, 38 in totaal. Maryke maakte vijftig jaar geleden haar debuut. Toen speelde ze mee in het stuk ‘Odysseus in Diependal’. Na haar spelerscarrière werd ze bestuurslid en penningmeester van de vereniging. “Maryke is al vijftig jaar een van de dragende krachten van KWB Toneel. Ze is onvermoeibaar en we kunnen altijd op haar rekenen. Als bestuurslid houdt ze onze portefeuille bij, helpt ze bij het inlezen en zorgt ze voor de catering. Dankzij haar en vele andere helpende krachten is het mogelijk om ieder jaar een reeks voorstellingen te brengen en het publiek te vermaken”, aldus Bart. Maryke Sintobin kreeg van Open Doek, de organisatie die theater in Vlaanderen ondersteunt, een ereteken voor haar vele jaren inzet binnen de Ledegemse toneelvereniging.

Pas op voor de kleine

Ondertussen zijn de acteurs van KWB Toneel volop aan het repeteren voor een nieuwe reeks voorstellingen. Op 2, 3, 8, 9 en 10 november vinden die plaats in Den Traveir langs de Menenstraat in Ledegem.

‘We kiezen ook dit jaar voor een komedie. Dat doen we meestal”, aldus Bart. KWB Toneel brengt ‘Pas op voor de kleine’ van Paul Coppens. Dirk Claerbout is de regisseur van dienst en leidt alles in goede banen. “Met de helft ervaren acteurs en de andere helft nieuwelingen die voor het eerst op de planken staan, proberen we het publiek opnieuw een ontspannende avond te bezorgen.”

Korte inhoud

Mats Dielens is een bijzondere baby. Hij heeft het M. U. S. H. B.-syndroom. Dat staat voor Mega-Ultra-Super-Hoog-Begaafd. Dat heeft kleine Mats zelf uitgevonden. Hij ziet en hoort alles, observeert alles en iedereen. Maar hij kan het vooral ook niet laten om heel erg vaak commentaar te geven. In zijn eerste levensjaar gebeurt er dan ook heel wat ten huize Dielens. Mats maakt de liefdesperikelen van de grote mensen mee en die zijn best amusant. Mama en papa, oma en opa, de babysit, de vriendinnen van mama. Ze maken allemaal deel uit van een sprankelende komedie. Kaarten voor de verschillende voorstellingen zijn inmiddels verkrijgbaar.