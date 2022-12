KWB Pittem-Egem kan terugblikken op rijk gevulde 75-jarige geschiedenis: “Gemotiveerd om voort te doen”

Wat in 1946 begon met een idee van de toenmalige onderpastoor is nu uitgegroeid tot een goed draaiende vereniging met een brede werking. De KWB-afdeling van Pittem en Egem mag 75 kaarsjes uitblazen. André Maeseele neemt ons mee in de rijkgevulde geschiedenis van de vereniging.

“In 1946, een jaar na de oprichting van KWB nationaal, stond toenmalig onderpastoor E.H. Tolpe aan de wieg van de Pittemse KWB-afdeling”, steekt André van wal. “Hij kocht op eigen initiatief 45 KWB-ledenbladen aan en deelde deze rond aan een selectief gekozen doelpubliek, om zo de arbeiders te verenigen en de ergst getroffen gezinnen te helpen.”

“Zijn initiatief kreeg bijval en zo werd in 1947 de start van de lokale KWB-afdeling officieel geregistreerd met meteen al 40 inschrijvingen. Het ledenaantal ging in de loop der jaren gestaag omhoog en in 1973 werd voor het eerst de kaap van de 100 leden gerond.”

Pittems Raakje

“Samenhorigheid en verbondenheid hebben altijd centraal gestaan in de vereniging. Tegen die achtergrond werd in 1970 een KWB-verbondelijke Volleybalploeg opgericht, die nog steeds bestaat. Onder de leiding van E.H. Vandewalle, Robert Vandekerckhove en Hubert Ameye werd het eerste ploegje samengesteld. Oorspronkelijk gingen de trainingen en wedstrijden door in openlucht op het terrein bij de Lourdesgrot van de Broeders Maristen. Met de bouw van de sporthal kon er binnen getraind en gespeeld worden. Op een bepaald moment konden zelfs twee ploegen aantreden.”

“Om contact te houden met de leden werd besloten een contactblaadje uit te geven en dus verscheen op 31 oktober 1972 voor het eerst een ‘Pittems Raakje’, dat eerst tweemaandelijks, maar al snel maandelijks bij alle leden in de bus viel. Na enkele maanden werden hier ook alle KAV-leden (nu Femma) aan toegevoegd. Wijlen meester Raf Lammertyn nam de redactie op zich vanaf het eerste nummer.”

“Hij hield het 29 jaar en 309 nummers vol, waarbij hij ook de teksten grafisch opluisterde. In september 2001 gaf hij de fakkel door aan Bart Bonte die zich, samen met Martine Dewitte voor het Femma en Femma met Pit-gedeelte, sindsdien met verve van deze taak kwijt.”

Waaier aan activiteiten

KWB Pittem-Egem slaagde erin om altijd een brede waaier aan activiteiten aan te bieden aan hun leden. “Voor een vlotte organisatie van dit alles werden eind de jaren negentig de werkgroepen gelanceerd. Dit was ook een ideale manier om de leden bij de werking te betrekken. Wat de activiteiten betreft bieden we voor elk wat wils. Zo waren er jarenlang verrassingsreizen naar onder andere de Deltawerken in Zeeland of de haven van Zeebrugge. We gingen regelmatig op bedrijfsbezoek en zorgden voor de nodige vorming voor onze leden. Zo was onze basiscursus computer voor vele Pittemnaren een eerste kennismaking met de wereld van de informatica. Er waren ook kook- en barbecuelessen. Op sportief vlak waren de fakkeltochten en de Bike Events telkens toppers.”

“In 2006 werden voor het eerst de gezellige ontbijtverhalen georganiseerd, waarbij we op een zondagvoormiddag bij een uitgebreid ontbijt mondige Pittem- of Egemnaren over hun passie, beroep of hobby laten vertellen. Volgend jaar zijn de ontbijtverhalen al aan hun dertiende editie toe!”

“Een evenement dat velen zich zeker nog herinneren, heeft alles te maken met ons bestuurslid Wim Dejagere, die een harttransplantatie onderging. Tegen die achtergrond organiseerden we op 23 mei 2016, samen met de gemeente, de provincie en het orgaantransplantatiecentrum van UZ Leuven een infoavond rond dit thema. Achteraf grepen tal van Pittemnaren de kans om zich als donor te laten registreren.”

KWB Pittem-Egem is vastbesloten om nog vele jaren door te gaan. “We beschikken momenteel over een gemotiveerd bestuur met een aantal jonge krachten die klaar staan om ook de komende jaren hun schouders onder de vereniging te steken”, rondt André af.