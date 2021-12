KWB pakt uit met mountainbiketochten een begeleide kidstocht in Lendelede

Op zondag 12 december organiseert de KWB Lendelede voor de 21ste keer haar Mountainbiketocht. “Over twee afstanden, 50 en 30 kilometer, richting Kortrijk en terug”, zegt organisator Frederic Goessaert. “Er is ook een mountainbiketocht voor de kids!”

“Na het coronajaar 2020, waarin er geen mountainbiketocht werd georganiseerd, pakt de KWB afdeling Lendelede op zondag 12 december opnieuw de draad op met de organisatie van een 21ste mountainbiketocht”, aldus Frederic.

“Dit jaar trekken de deelnemers tussen 8.30u. en 10.30 uur richting Kortrijk. Van aan de sporthal Steuren Ambacht in Lendelede gaat het via landelijke wegen richting Heule, Gullegem, Wevelgem, langs het vliegveld en via de Leie naar Marke en Kortrijk. De 30 km-tocht splitst daar af en gaat via Heule terug naar Lendelede.”

“De 50 km blijft in Kortrijk nog een paar mooie stroken aandoen om dan terug via Heule naar Lendelede te fietsen.

“De absolute apotheose blijft een ‘optionele’ lus op de site Stevan, een privéstuk dat slechts één keer per jaar toegankelijk is.”

Naast de 50 en 30 km organiseert de KWB ook een begeleide kidstocht van 12 km. Die vertrekt om 9 uur.

Praktisch

Voor de 30 of 50 km-mountainbiketocht betalen KWB-leden 3 euro, niet-leden 6 euro. “Daarvoor krijgen de deelnemers twee bevoorradingen, de mogelijkheid om een fiets te huren, een bewaakte fietsstalling, een pechdienst en een uitgebreide ‘après’-mountainbike achteraf in de sporthal.”

Voor de 50 en de 30 km en ook voor de kidstocht schrijf je de dag zelf ter plaatse in. Een fiets kan je huren via mail mtblendelede@gmail.com.

(IB)