Ter gelegenheid van de jaarlijkse reis zocht de KWB het dit jaar bij onze noorderburen. De haven van Vlissingen was dit keer de eindbestemming van een boeiend en leerrijk bezoek. Voor de deelnemers was het in elk geval een openbaring en ze werden duidelijk geboeid door de verhalen en de activiteiten in de haven. (JM/foto JM)