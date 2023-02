KWB-ontbijtverhalen in Pittem aan 17de editie toe

De KWB-ontbijtverhalen gaan voor de 17de keer door in de zaal Broeders Maristen in Pittem op zondagmorgen 26 februari. Ook nu belooft het met drie interessante sprekers en lekker eten weer een voltreffer te worden.

“Het concept van onze ontbijtverhalen bewijst al vele jaren zijn succes en is een vaste afspraak geworden op de kalender”, zegt Jean-Marie Van Compernol. “Er wordt stipt om 9 uur begonnen met een uitgebreid ontbijtbuffet. Er kan gerust meerdere malen aangeschoven worden. Tegen 9.45 uur komt dan de eerste spreker aan het woord, na drie kwartier gevolgd door de tweede spreker.”

“Rond 11 uur pauzeren we dan even voor een aperitief waarna rond 11.15 uur de laatste spreker aan het woord komt, zodat iedereen tegen de middag tevreden kan terugkeren naar huis. Dominique Coopman stelt de vragen en leidt alles in goede banen”, aldus Jean-Marie.

“De eerste spreker is Davy Verbeke”, pikt Dominique Coopman in. “Deze oud-leider van de Chiro is een fervent reiziger die al bijna 40 landen op de teller staan heeft. In 2021 en 2022 reisde hij door tien Latijns-Amerikaanse landen, waar hij onder andere in een commune in Colombia en Bolivia leefde en vrijwilligerswerk deed in Peru en Guatemala.”

Doof

De tweede spreker is metaalkunstenaar Marc Vanhecke, die samen met zijn vrouw Nelly vier jaar geleden naar Pittem kwam wonen. Samen stonden ze 39 jaar op de markten met binnenhuistextiel en hadden ze een winkel van (over)gordijnen in Koolskamp. Sinds 2000 is hij echter bezig met het maken van prachtige kunst in metaal, een microbe die hij naar eigen zeggen geërfd heeft van zijn vader. Marc maakt onder andere al heel wat jaren de winnaarstrofee voor de E3 Saxo Bank Classic en voor Koolskamp Koers.

“De laatste spreker is Evelien Vincent, die op de leeftijd van 1,5 jaar doof werd. Zij zal uit de doeken doen hoe je daar zelf mee omgaat. Helaas bleven tegenslag en verdriet ook haar niet bespaard. Het zal ongetwijfeld een pakkende getuigenis worden en een waardige afsluiter van alweer een boeiende voormiddag.” KWB-leden, hun partners of leden jeugdbeweging betalen 15 euro, niet-leden 18 euro.

(JG)

Inschrijven kan nog tot 17 februari via 0477 78 02 94 dominique.coopman@gmail.com.