KWB en Gezinsbond organiseren legoblokkenfestival:

KWB Poperinge en de Gezinsbond willen de kinderen een leuke namiddag aanbieden en willen dat dit jaar doen met een legoblokkenfestival op zaterdag 25 november.

“Met ons Legoblokken festival willen we onze vereniging in de kijker zetten bij het bredere publiek. We willen jonge mensen bereiken om te tonen dat KWB een gezinsbeweging is waar iedereen welkom is”, aldus Luc Devos in naam van KWB Poperinge.

“Onze activiteiten zijn divers. Zowel sportactiviteiten, stadsbezoeken, lessenreeksen, filmvoorstellingen enzovoort komen aan bod. Zo hadden we onlangs een dart toernooi waarbij het jeugdiger publiek graag op af kwam.”

150 kg

Voor het blokkenfestival zijn alle kinderen welkom van 6 tot 16 jaar met begeleiding van een volwassene. “We hebben 150 kg legoblokjes. Ze kunnen zelf creatief zijn met de blokken of een ontwerp kiezen. Er is een ruime keuze aan plannen voorradig.”

Het legoblokkenfestival vindt plaats in JOC De Kouter, Komstraat 30 in Poperinge, op zaterdag 25 november van 14 tot 17 uur. De toegang bedraagt twee euro, drankje inbegrepen. Graag op voorhand inschrijven en meer info via bart.lips25@proximus.be, 0486 63 90 34, jean.luc.vanoost.be@gmail.com of 0476 47 98 11.