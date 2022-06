KWB Emelgem viert 75 jaar sociaal engagement

De KWB Emelgem bestaat 75 jaar en viert dat jubileum op zondag 26 juni in provinciaal centrum ’t Venster. Voorzitter Willy Ghesquiere blikt terug op de geschiedenis en de verwezenlijkingen, en vooruit naar de feestelijke dag.

“De KWB – Kristelijke Werknemersbeweging – Emelgem werd na de Tweede Wereldoorlog gesticht”, zegt Willy Ghesquiere. “Mijn voorgangers-voorzitters waren Daniel Margot, Valère Castelein, Remi Soenen, Marcel Soetaert, Lucien Clarys, Pol Degryse en Hedwig Blomme. Ik ben voorzitter sinds 2002.”

“Onze Emelgemse KWB-afdeling zit wel onder de vleugels van Beweging.net, het vroegere ACW, maar trok in de voorbije periode ook heel wat andere mensen aan. Bijvoorbeeld middenstanders en mensen met een andere politieke mening dan de CD&V, waaraan de KWB meestal gelinkt wordt. We namen als lokale afdeling ook wel eens een standpunt in over een bepaalde kwestie. Begin de jaren vijftig streden we volop voor de stopzetting en afbraak van de verbrandingsoven die te veel giftige stoffen uitstootte.”

Fietspool

Een van de succesvolle initiatieven is de fietspool.

“Sinds 1999 begeleiden we het hele schooljaar door – zomer en winter – elke dag fietsende kinderen, om 8, 12, 13.30, 15.30 en 16.30 uur. Een traject van aan de Rotse tot aan de basisschool in de Prinsessestraat, en omgekeerd. Dertig vrijwilligers werken mee. En dat zijn niet altijd leden van onze beweging, maar ook gewoon mensen die het een goed initiatief vinden. We kregen er trouwens het ‘Gouden Merletje’ voor van stad Izegem als ‘burgerinitiatief van het jaar’, in het schooljaar 20-21. Jammer dat we de fietspool even moesten stoppen.”

Een ander mooi initiatief is Camping Knuffel. “Van 19 tot 21 augustus, – onze vijftiende editie al. Ook nu kunnen een zestigtal mensen in een tent of caravan overnachten op speelplein 1200 in de Reperstraat. Het hele weekend is er animatie, met fiets- en wandeltochten, barbecue, muziekoptreden, dansfeest… Een initiatief dat voor verbondenheid zorgt bij de deelnemers.”

De Emelgemse KWB zorgde er ook nog voor dat de bewoners van de appartementen in het Prinsessenhof in de Prinsessestraat konden composteren. “En ze deden dat ook plichtbewust. Jammer genoegd moesten we dat project stopzetten omdat we onvoldoende vrijwilligers hadden om het ter plaatse op te volgen.”

“Dat was maar een greep uit wat de KWB-afdeling heeft gepresteerd in de loop der jaren – en dan hebben we het nog niet over de Sinterklaasactie en onze Halloweenwandeling. We willen op die manier blijven werken, maar nu gaan we eerst feesten.”

Dat feest vindt plaats in ’t Venster in de Willem Elsschotstraat. Om 10.45 uur is er een gratis receptie, om 12.15 uur een etentje in de feestzaal. Je moet wel inschrijven, ook voor de receptie. Wie inschrijft voor het feestmenu, betaalt 15 euro. Dat doe je via mail willy.ghesquiere1@telenet.be of pol.degryse@skynety.be, of op 051 31 89 64 en 051 31 08 63. In de namiddag is er Sport en Spel in de Tuin, met onder andere ‘De Gouden Arm’, waarin je kan meedoen aan zes werpspelletjes en een prijs kunt winnen. (IB)