KVSOO nodigt Matthieu Bonne uit op pasta-avond

December is traditioneel ook ‘pastatijd’ binnen de KVSOO, de Koninklijke Vereniging voor Scheidsrechters uit Oostende en Omgeving.

Al jaren is het de traditie om het jaar af te sluiten met een pasta-avond, in aanwezigheid van familie en vrienden van KVSOO. De editie 2022 vond voor één keer niet plaats in lokaal Bistro Van Gogh, maar wel in de prachtig gerenoveerde Bistro Le Chatelet, aan Petit Paris, een nieuwe eventlocatie die in 2023 weer open gaat voor het publiek. Er waren 60 aanwezigen.

Traditioneel werd de pasta-avond ook gecombineerd met de uitnodiging van een interessante gastspreker uit de sportwereld. Dit keer viel de keuze op de polyvalente krachtpatser, zwemmer, bergbeklimmer en triatleet uit Bredene, Matthieu Bonne.

Hij kwam de aanwezigen verbazen met zijn exploten: de Belgische kust en de English Channel afzwemmen, de beklimming van de Mont Blanc, de Matterhorn en de Alpine Big Tree, de Marathon des Sables, deelname aan de Iron Man, het project ‘8 Islands’ of 8 triathlons op 8 dagen op 8 verschillende (Canarische) eilanden of 8 dagen na elkaar 3,4 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km lopen.

Matthieu is een vlotte babbelaar en hij kan zichzelf goed ‘verkopen’. Het was een geslaagde avond voor KVSOO. Op de foto zien we Matthieu Bonne, rechts met geruit hemd, samen met de bestuursleden van KSVOO, Jan Boterberg, Ashley Debeuckelaere, Nick Senecaut, Joachim Huyghebaert, Jenly Demaker en Jasper Vitse.

(FRO/foto FRO)