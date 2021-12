KVO in de bres voor jeugdspeler die broertjes in brand verloor: “Ibrahima een toekomst bieden, dát is ons doel”

Bij een zware woningbrand in de Brusselse deelgemeente Laken verloor KV Oostende-voetballer Ibrahima Baldé, amper 14 jaar, twee broertjes van 2,5 en 4 jaar jong. De club aarzelde geen seconde om haar jeugdspeler op alle mogelijke manieren bij te staan en zamelde kleding en huisraad voor het getroffen gezin in, maar KVO blijft ‘Ibra’ elke dag opnieuw bijstaan. “We zien hem stilaan uit het dal klimmen. Ibra een toekomst bieden, daar is het ons om te doen.”

Bij de voetbalclub aan zee staat Ibrahima Baldé te boek als een groot talent. “Hij speelt meestal in de spits of op de tien, als spelverdeler”, klinkt het bij jeugdacademiedirecteur Rik Coucke (65), sportief verantwoordelijke Nils Vanneste (33) en André Van der Taelen (65), lid van de sociale cel van KVO. “Momenteel treedt Ibra aan bij de U16. “Een categorie hoger dan zijn huidige leeftijd, maar de kerel heeft goud in de benen.”

Op woensdag 5 mei kreeg de ruwe diamant een enorme dreun te verwerken. Bij een brand in de gezinswoning in Laken verloren twee broertjes van amper 2,5 en 4 jaar jong het leven. De van oorsprong Guinese jeugdvoetballer, die aan zijn tweede seizoen bij KV Oostende toe is, was net aan het trainen toen het nieuws op de jeugdacademie doorsijpelde. “We hebben hem toen meteen opgevangen, want toen Ibra na de training zijn smartphone in handen nam, stond die bol van de gemiste oproepen. We hebben onmiddellijk zijn beste voetbalvrienden rond hem verzameld en ook op zijn school Athena Campus Pegasus, waar hij intern is en het tweede jaar OKAN-klas volgt, werd hij perfect ondersteund.”

Hartverwarmend

Enkele dagen na de noodlottige brand zette de club verschillende initiatieven op om Ibrahima en zijn familie te ondersteunen. “In eerste instantie hebben we enkele materiële noden een antwoord willen geven. Zijn toenmalige trainer bij de U15, Wesley Deschacht, zette meteen een actie op het getouw om kleding en schoenen in te zamelen, want het enige wat Ibra nog had, stak in drie plastic zakken op internaat.”

Het eerste elftal doneerde 3.000 euro en de U11 schonk een cheque van 250 euro. Onze supporters schonken ook waardebonnen van onder andere Decathlon en A-Mode en KV Mechelen, de tegenstander van KVO in de eerste partij na de brand, deed eveneens zijn duit in het zakje. “Die tsunami aan solidariteit was hartverwarmend”, klinkt het. “Met het ingezamelde bedrag hebben we huisraad en meubilair gekocht om van de nieuwe woning van de familie een thuis te maken, maar ons engagement gaat verder dan dat. Ook op mentaal vlak willen we Ibra een hart onder de riem steken. En blijven steken.”

Ibra vertelde ons dat hij nooit zal vergeten wat KVO voor hem gedaan heeft

Dat is meer dan nodig, want het plotse verlies van twee jongere broertjes hakte er bij de knaap uiteraard stevig in. “Zoiets kán je niet snel verwerken. Een rouwproces bestaat uit vier fases. Na de ontkenning komt boosheid, gevolgd door een stevige mentale dip of zelfs depressie. Pas daarna krijg je de aanvaarding. Ibra bevindt zich nu op het einde van de derde fase, we willen er alles aan doen om hem er helemaal bovenop te krijgen, want dit overstijgt voetbal.”

Mental coach

Vooral september was een minder goeie maand. “Zowel op school als op het voetbalveld merkten we dat Ibra zijn motivatie aan het verliezen was. Hij gaf een gelaten indruk en leek ongeïnteresseerd. Dan heeft hij zijn echte klop gekregen.” KVO besloot meteen in te grijpen en stelde een mental coach aan die de jonge speler sinds oktober begeleidt. “De juiste beslissing, want we zien dat Ibra stappen vooruit zet. We leggen ook de nadruk op het positieve, heel belangrijk, want Ibra moet goed beseffen dat KVO zijn tweede thuis is.”

Eind oktober volgde nog een verrassing van formaat voor de jonge voetballer. “We kregen te horen dat zijn mama hem nog nooit in onze kleuren had zien spelen. Toen we op 23 oktober met de U16 een uitmatch op RWDM moesten afwerken, leek het ons de ideale kans om zijn mama die kans te geven. Het ging er erg emotioneel aan toe, maar dat moment heeft Ibra enorm veel deugd gedaan.”

Méér dan voetbal

De laatste maanden gaat het steeds beter met Ibrahima, stelt André Van der Taelen, die als lid van de sociale cel zijn situatie van dichtbij opvolgt. “Hij kijkt opnieuw vooruit en heeft de gitzwarte maanden achter zich gelaten. Zijn twee overleden broertjes zitten nu op zijn schouder wanneer hij aan het voetballen is, dat zegt hij zelf ook. Zijn schoolresultaten zijn goed en ook op het veld behoort Ibra weer tot de beteren. Sowieso kan hij op onze steun blijven rekenen.” Dat Ibra’s verhaal André en de rest van de club na aan het hart ligt, blijkt ook uit het antwoord dat de jonge Guineeër stuurde op een sms van André aan hem. “We lieten hem weten dat we hem graag zien en altijd voor hem klaar zullen staan. Niet alleen voor hem, ook voor zijn familie. En dat we erg veel aan zijn broertjes denken. Ibra’s antwoord was kort, maar veelzeggend: jullie zijn erg lieve mensen. Het is een gouden gast. Hij vertelde ons al dat hij nooit zal vergeten wat KVO voor hem gedaan heeft en nog zal doen.”

“Dat is ook onze missie”, pikt Rik Coucke in. “We willen méér dan zomaar een voetbalclub zijn, we willen onze jeugdspelers helpen om hun leven uit te bouwen. Als Ibra ooit voor ons A-elftal zal spelen of ergens anders op het hoogste niveau zal doorbreken, zullen wij met ons drietjes een goeie fles champagne kraken. Dat staat nu al vast.”

ibrahima