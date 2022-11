KV De Leiezonen Desselgem viert honderdste verjaardag

Koninklijke Veloclub De Leiezonen viert volgende maand haar honderdste verjaardag in stijl. Tal van activiteiten staan op het programma.

De viering gaat van start met een praatavond over het wielrennen, Desselgem koerse en het ontstaan van de veloclub. Sportjournalist, auteur van verschillende boeken en oud- directeur van Centrum Ronde van Vlaanderen Rik Vanwalleghem gaat in gesprek met enkele streekrenners zoals Jaak Deboever, Niko Eeckhout, Peter Farazijn en de laatste winnaar Kobe Vanoverschelde.

Ook recordhouder van de Grote Prijs Briek Schotte, Gilbert Desmet en enkele plaatselijke clubleden, vertellen anekdotes over hun carrière en over het rijke verleden van de club. De praatavond gaat door op donderdag 8 december.

Na de praatavond kan men de tentoonstelling 100 jaar veloclub bekijken waar met foto en film vele facetten van de veloclub worden belicht. Meer dan 400 foto’s en krantenartikelen geven de bezoeker info over allerhande thema’s. Dit alles gaat door in Woon- en Zorghotel Aurélys, Grote Heerweg 240 in Beveren-Leie van vrijdag 9 tot en met maandag 12 december.

Versierde fiets

In de beginjaren namen leden deel aan manifestaties en stoeten met een trompetfanfare en versierde fietsen. Dit wil de veloclub ter herinnering brengen door een wedstrijd te organiseren. Iedereen kan zijn versierde fiets binnenbrengen van maandag 5 tot donderdag 8 december. Er zijn meerdere prijzen te winnen.

Het 100-jarig bestaan brengt de Briek Schottewandeling terug onder de aandacht. In samenwerking met de dienst toerisme wordt geopteerd om de elf kilometerlange wandeling op te nemen in de Waregemse wandelingen.

Tot donderdag 15 december loopt er eveneens een fotowedstrijd waarbij tien winnaars van de Grote Prijs Briek Schotte moeten herkend worden.

