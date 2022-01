Kuurnse harmonie Moed en Vlijt moet voor de derde keer in vijf jaar tijd verhuizen

De moed zakt de koninklijke harmonie Moed en Vlijt in de schoenen, nu de Kuurnse muziekambassadeur te horen kreeg dat er opnieuw een nakende verhuis in de lucht hangt, meteen de derde in vijf jaar tijd.

Er lijkt maar geen einde te komen aan de tunnel, waarin de koninklijke harmonie Moed en Vlijt zich bevindt en op regelmatige basis te horen krijgt dat de vereniging op zoek moet naar een nieuw onderkomen.

Het huisvestingsprobleem van de harmonie Moed en Vlijt begon zo’n vijf jaar geleden toen de harmonie halsoverkop haar repetitieruimte, die toen gevestigd was in ‘de Noote’, moest verlaten omdat het gebouw zou gesloopt worden om er appartementen op de bouwen.

Bemiddeling door de gemeente bracht een oplossing en zorgde ervoor dat de harmonie terecht kon in Bon-Aerde. Dat kon doordat op dat ogenblik de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift, Eigen Hulp, die er zijn kantoren had, net verhuisd was.

Twee jaar later

Amper twee jaar later stond Moed en Vlijt opnieuw op straat en kon weer op zoek naar een nieuw onderkomen. Gelukkig schoot opnieuw het gemeentebestuur en de Vrije Lagere School de harmonie ter hulp en konden de muzikanten terecht in de kleuterafdeling van de school in de Hulstsestraat. Maar ook daar dreigt nu opnieuw een bruusk einde aan te komen gezien het gebouw werd verkocht aan een bouwpromotor.

“We worden nu al vijf jaar van het kastje naar de muur gestuurd”, luidt het bij Kris Gardyn die al 40 jaar lid is van de koninklijke harmonie Moed en Vlijt. “Telkens hopen we eindelijk een definitief onderkomen te vinden, maar elke keer krijgen we opnieuw het deksel tegen de neus. De vele verhuizen zorgen ervoor dat zowel onze muziekpartituren als instrumenten er stilaan aan kapot gaan. Perspectief krijgen we evenmin en dit zorgt voor frustraties binnen onze harmonie.”

Problemen

Ook voorzitter Johan Hugelier is allesbehalve gelukkig met de verplichte verhuis die er aankomt. “Door deze aangekondigde verhuis zitten we alvast in de problemen om de nodige repetities te organiseren, met het oog op ons concert op 19 maart met de Romeo’s”, aldus voorzitter Johan Hugelier.

“We hopen dat de gemeente ook nu ons kan helpen bij het vinden van een nieuwe locatie. Dit zou anders wel eens de doodsteek kunnen betekenen voor onze muziekvereniging. Verhuizen kost ons immers telkens heel wat geld, dat we voor iets anders kunnen gebruiken! En dan zwijg ik nog over de organisatie dat dit telkens met zich meebrengt.”

“Sedert de nieuwe samenwerking met de muziekacademie van Harelbeke zitten we opnieuw in de lift en steunen we ook het koorgebeuren in onze gemeente, met het popkoor en kinderkoor. Ook de muziekacademie maakt gebruikt van ons lokaal en het patrimonium aan slagwerk en percussie-instrumenten. We zijn op zoek naar een ruimte waar we ons materiaal kunnen laten staan. Per week vinden er drie of vier repetities plaats van de harmonie, jeugdharmonie, drumband en seniorenwerking.”

“De instrumenten van de drumband kunnen niet in een kistje worden opgeborgen. Telkens alles weer afbreken en opbergen na een repetitie is geen optie, dat maakt de instrumenten kapot. Daarnaast bezitten we (met alle afdelingen samen) een groot archief aan partituren en accessoires. Een turnzaal en opberglokaal is dan ook geen optie voor ons gezien we vaste ruimtes nodig hebben.”

Niet gemakkelijk

Alle leden zijn bezorgd en vragen zich af of Moed en Vlijt nog ‘mag’ blijven bestaan. “Er zijn niet zoveel gemeentes/steden meer met een eigen harmonie, drumband en majorettes. Het zou erg zijn mocht dit uit de geschiedenis als oudste vereniging van Kuurne worden geschrapt.” Ondertussen kon de gemeente Kuurne er al voor zorgen dat de muziekvereniging nog tot 1 april in het huidige repetitielokaal kan blijven.

“Het is niet vanzelfsprekend om een gebouw of ruimte te vinden die de harmonie Moed en Vlijt permanent kan gebruiken”, reageert burgemeester Francis Benoit, “Onze gemeente beschikt slechts over een beperkt aantal gebouwen. Uiteraard zijn wij bereid mee te helpen zoeken naar een geschikte locatie, maar een gemakkelijke opgave zal dit alvast niet worden.”

Donderdag zaten alle betrokken partijen samen voor een onderhoud, waarop slechts één agendapunt stond, een nieuwe locatie voor de koninklijke harmonie Moed en vlijt. Of daar iets concreet uit de bus kwam was bij het ter perse gaan nog niet bekend.

