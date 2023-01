Kuurnse biljartclub doet herintrede in Bockor Café

Biljartvereniging ‘Willen is Kunnen’ speelde vorige zaterdag de eerste wedstrijd in het nieuwe lokaal. De vereniging startte 41 jaar geleden in café ‘De Wegwijzer’ aan de Kathoek.

Na 25 jaar verhuisde de club naar het Bockor-café waar het elf jaar gehuisvest bleef. Na een korte verhuizing keerde ‘Willen is Kunnen’ terug naar het Bockor café. “Sinds zaterdag is onze vaste stek het Sportcafé in het Sportpark geworden”, vertelt PR-verantwoordelijke Frank Seghaert. (BRU)

Wie interesse heeft om toe te treden, kan mailen naarkurt.adam@proximus.be, guy.ampe.64@gmail.com of segaertfrank@icloud.com.