Kuurne reikt eretekens uit aan verdienstelijke medewerkers

Zondagmorgen werden tijdens een bijeenkomst in het Kuurnse gemeentehuis de eretekens uitgereikt voor bewezen arbeidsprestaties.

Lieven Van Speybroeck die werkzaam is bij het Kuurnse bedrijf Saint Gobain kreeg daarbij voor 25 jaar dienst het zilveren ereteken opgespeld. Brandweervrijwilliger Christof Clarysse mocht het ereteken burgerlijke Medaille 1 ste Klasse in ontvangst nemen, zijn collega Paul Goethals, eveneens actief bij de brandweer kreeg het ereteken Burgerlijk Kruis 2 de klasse en Philippe Coornaert, eveneens brandweervrijwilliger werd de gouden medaille van de Orde van Leopold II uitgereikt.

Voor Antoon Cotttyn die werkzaam is bij Fluvius en Wim Vandekerckhove die brandweervrijwilliger is was er de Gouden Palmen van de Kroonorde. Het ereteken Commandeur in de Orde van het Belgische Kruis werd door voorzitster Jenny Meersman uitgereikt aan Freddy De Jaegere voor 40 jaar dienst bij de firma electrabel. Bart Demeestere die werkzaam is voor het Ministerie van Landsverdediging mocht het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde in ontvangst nemen.

Drie jaar geleden

Ten slotte waren er nog twee eretekens voor Rudi Dewolf die werkzaam is bij de gemeente Kuurne. Onder meer het ereteken Ridder in de Kroonorde en Burgerlijk Kruis 2 de klasse. Het was reeds drie jaar geleden dat de uitreiking van de vereremerkingen plaats had gevonden.

