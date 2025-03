‘Kuurne laat Leven’ organiseert eetfestijn voor het goede doel

De vereniging Kuurne laat Leven, die jaarlijks een kerstfeest organiseert voor minderbedeelden, houdt op zaterdag 22 maart een eetfestijn in de Sint-Pieterszaal. Bezoekers kunnen genieten van een maaltijd met keuze uit stoofvlees of vol-au-vent met frietjes.

De organisatie werd zo’n tien jaar geleden opgericht door een groep vrienden en vrijwilligers met als doel om elk jaar op 27 december een kerstfeest te organiseren voor kansengroepen in Kuurne. Dit gebeurt in samenwerking met het OCMW en het Sociaal Huis Kuurne. “Op ons eerste kerstfeest, tien jaar geleden, mochten we zo’n 50 aanwezigen verwelkomen”, vertelt Inge Vannecke, voorzitster van Kuurne laat Leven.

“Ondertussen is dat aantal gegroeid tot 150 mensen die onze uitnodiging aannemen. Tijdens de feestdagen hebben mensen die het al moeilijk hebben het vaak nog zwaarder, en daarom zetten wij ons in om hen een warm en gezellig kerstfeest te bezorgen.” Om dit initiatief te financieren, organiseert de vereniging jaarlijks een eetfestijn en een quizavond. Daarnaast zijn ze aanwezig op de Kuurnse kerstmarkt met een standje om extra middelen in te zamelen. “We zijn ook erg dankbaar voor de steun van onze sponsors”, benadrukt Inge.

“Dit jaar mochten we onder meer een donatie ontvangen van BuSO De Hoge Kouter Kortrijk.” Kuurne laat Leven draait op een vaste kern van acht personen, aangevuld met twintig vrijwilligers die helpen bij de organisatie van het kerstfeest.

Eetfestijn

Wie de vereniging wil steunen, is van harte welkom op het eetfestijn op zaterdag 22 maart in de Sint-Pieterszaal. De deuren openen om 18.30 uur. Het menu bestaat uit stoofvlees of vol-au-vent met frietjes, voorafgegaan door een aperitief. De prijs bedraagt 15 euro voor kinderen tot tien jaar en 25 euro voor volwassenen en kinderen vanaf tien jaar, inclusief één consumptie. (BRU)

Inschrijven kan via kuurnelaatleven@outlook.com.