Kustboys Gistel hervat activiteiten met nieuwe peter

Kustboys Gistel heeft met een nieuwjaarsreceptie de activiteiten hervat. De oudste fanclub van het voormalige KV Oostende heeft nu een nieuwe peter met KVDO-speler Jasper Vandenschrick.

1977. Dat is het stichtingsjaar van Kustboys Gistel en daarmee is het de oudste fanclub van het Oostendse voetbal. Na het faillissement van KV Oostende in 2024 onderbrak de vereniging even de werking, maar nu zijn ze terug als supportersvereniging van KV Diksmuide Oostende.

Veertig fans

“Onze nieuwjaarsreceptie was de eerste activiteit sinds onze sabbat”, zegt secretaris Nicky Doens. “Met een hapje en drankje in de Snaaskerkse herberg Cornelius praatten om en bij de veertig fans bij. We zijn er weer met volle goesting en nieuwe moed aan begonnen, alle activiteiten van voorheen zullen opnieuw plaatsvinden.” Iedereen kan lid worden van Kustboys Gistel. Via de vereniging kan je ook mee op verplaatsing om wedstrijden van KVDO mee te pikken. Voor die verplaatsingen werkt Kustboys Gistel samen met Kustboys 1981, nog zo’n voormalige KVO-fanclub en huidig KVDO-supportersorgaan.

Een nieuwe start betekent ook een nieuwe peter. De 19-jarige Jasper Vandenschrick, middenvelder bij KVDO, is het uithangbord van Kustboys Gistel. “Een logische zet”, vervolgt Doens, “want Jasper is een Gistelnaar en heeft ook zijn voetbaljeugd in de streek doorgebracht.” Vandenschrick begon als 4-jarige te spelen bij KSK Snaaskerke, was ook actief bij KV Oostende en belandde via Koksijde bij Diksmuide.

Brecht Capon

“Dit is hier mijn zesde voetbalseizoen. Ik studeer lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen aan de UGent en pendel dus op en af naar de trainingen. Mijn studies helpen me in mijn carrière en om mijn lichaam goed te verzorgen”, vertelde de vaste waarde eerder al aan onze krant. Vandenschrick heeft grote schoenen te vullen: de vorige peter van Kustboys Gistel was niemand minder dan KVO-icoon Brecht Capon, die speciaal nog eens naar Cornelius afgezakt kwam om de mensen van Kustboys Gistel te bedanken en het peterschap aan Vandenschrick door te geven. (TVA)