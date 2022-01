Kurt Soenens tevreden met verhoogd ballenvangnet rond voetbalplein in Ingelmunster

Rond het derde en vierde voetbalplein werd vorige week een nieuwe omheining geplaatst met een verhoogd ballenvangnet.

Het was Vooruit-raadslid Kurt Soenens, zelf oud-voetballer, die in februari 2019 voor het eerst vroeg om een oplossing. “Het moet mijn eerste tussenkomst geweest zijn als kersvers gemeenteraadslid in 2019”, vertelt Kurt.

Gevaarlijk

“Verschillende voetbalverenigingen hadden me hierover aangesproken. Bij trainingen en wedstrijden gebeurde het vaak dat ballen over de lage omheining vlogen en in de vijver belandden. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties. Daarom stelde ik op de gemeenteraad de vraag of er nieuwe, hogere netten konden komen.”

Begin 2021, twee jaar na de eerste vraag van het Vooruit-raadslid, waren de nieuwe netten er nog steeds niet, en dus herhaalde Kurt zijn vraag op de gemeenteraad. “Het heeft drie jaar geduurd, maar ik ben heel tevreden dat de oplossing er vandaag is. Dit zal de veiligheid en het spelcomfort van onze voetballers flink verhogen”, besluit Kurt.

(Patrick D.)