Kunstzwemvereniging Valkaart geeft demonstratie tijdens familieda: “Leden vinden weg naar de top”

Kunstzwemvereniging Valkaart Oostkamp startte op zondag 26 juni in het zwembad De Valkaart haar familiedag met een demonstratie van de verschillende leeftijdsklassen en disciplines in het kunstzwemmen.

KVO ontstond in 1998, toen nog onder de vleugels van ZVO, en gaat sinds 2000 als afzonderlijke zwemvereniging door het leven. “Vanaf het KVO-begin hebben we elk jaar een aantal zwemmers die zich lid van de topploegen mogen noemen. Zij verdienden via hun uitstekende prestaties een selectie bij de top 10 ploegen van Vlaanderen.”

“ Nu zien we steeds meer KVO-zwemmers die zich een topcertificaat mogen toe-eigenen, hierdoor kunnen we de vooruitgang in onze rangen meten. Onze jeugdploegen vinden de aansluiting bij de top van het Belgische kunstzwemgebeuren en nemen geleidelijk een podiumplaats in. Elk jaar zijn er ook een aantal zwemmers die de limieten halen om aan de Synchrobeat in Nederland deel te nemen.”

“Waar we vroeger geen KVO-delegatie hadden bij de senioren, hoogste categorie, zijn we al enkele jaren ook daar weer van de partij en haalden er dit jaar ook het podium te midden van een sterk deelnemersveld”, weet Pascale Gilon, bestuurslid KV-Oostkamp te vertellen.

Ondertussen zijn heel wat oud-zwemmers trainer geworden, omdat de combinatie trainen voor wedstrijden en hogere studies, of een gezin heel moeilijk is. Zij geven zo hun kennis en hun enthousiasme door aan de jongeren.

Toekomst

Elk jaar start er een groep jonge meisjes en jongens die zich het artistiek zwemmen willen eigen maken. Deze groep wordt voorbereid op het zwemmen op wedstrijden, door brevetten te halen die hen toegang geven tot de competities. De eerste twee jaar kunnen ze deelnemen aan één recreatieve wedstrijd, dit om hen te laten proeven van het wedstrijdgebeuren. In september start er voor de allerkleinsten die 50 m kunnen zwemmen een nieuwe initiatiecursus.

