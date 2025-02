Kultuurvereniging Gits organiseert Tournée Locale: “Een soort kroegentocht”

Op 22 maart slaan De Kultuurvereniging van Gits, toneelgroep ’t Amateurke, Scouts Gits, jeugd KVP Gits en brandweer Gits de handen in elkaar en organiseren Tournée Locale.

“Het idee van Tournée Locale komt uit de koker van de Kultuurvereniging Gits. Een aantal verenigingen werden aangesproken waarbij het plan werd uitgelegd. Het concept van Tournée Locale is eenvoudig: het is een soort kroegentocht waarbij gepasseerd wordt langs de lokalen van de plaatselijke verenigingen. In de lokalen van de deelnemende verenigingen wordt er een gratis optreden aangeboden met een daarbij horend drankje. De deuren van alle lokalen gaan open om 20 uur en vanaf 21 uur starten de optredens”, klinkt het bij de organisatoren.

Gratis toegang

“Switchen of verleggen van lokaal is eenvoudig, want de toegang is overal gratis. Ook de start- en stopplaats bepaalt de wandelaar volledig zelf. De lokalen bevinden zich op wandelafstand van elkaar, een echte tournée locale dus. De bedoeling van de tocht is uiteraard wel om ze allemaal te bezoeken, de verenigingen zullen dankbaar zijn.”

Zowel pop- als rockbands komen optreden bij de plaatselijke verenigingen in Gits. “In de brandweerkazerne van Gits komt de rock coverband ‘Raw Deal’. De KVP van Gits Jeugd nodigt in zaal d’Hembyze de one-man-bass-band ‘Maximus’ uit. Zangeres Laura van ‘Lolo on Air’ zorgt met haar zwoele en krachtige stem voor eindeloos luisterplezier op ’t Chringhene bij de Gitse Scouts. Op de zolder van het cultureel centrum geeft de band ‘Het Akoestisch Ei’ het beste van zichzelf. Tot slot nodigt de Kultuurvereniging zelf de band ‘Birch-Log Burning’ uit, een two-man-band die songs uit de schatkamer van sixties en seventies brengt. Het belooft een boeiende en unieke avond te worden voor elk wat wils. Tegelijkertijd worden de plaatselijke verenigingen gesteund en kenbaar gemaakt”, besluit de Kultuurvereniging van Gits. (EVG)