Kultuur Knokke-Heist wordt ‘Cultuursmakers: “Al 100 jaar proeven we samen van cultuur”

“Op 29 januari was het precies 100 jaar geleden dat VTB, de Vlaamse Toeristenbond en voorloper van vtbKultuur, werd opgericht. Ook de afdeling Knokke-Heist bestaat in 2022 exact 100 jaar en werkt al 70 jaar samen binnen Volksontwikkeling Knokke-Heist met Davidsfonds Knokke. Een jubileum dat de gloednieuwe Cultuursmakers vieren met twee bloeiende lezingen.

“Uitgebreid onderzoek deed vtbKultuur inzien dat de naam niet meer aansloot bij wat de bloeiende organisatie vandaag is. Van een ‘toeristenbond’ evolueerde men naar een brede sociaal-culturele vereniging die mensen dichter bij elkaar brengt via cultuur”, aldus voorzitter Dominiek Segaert.

“De nieuwe naam, Cultuursmakers, laat ons letterlijk van cultuur genieten en samen cultuur beleven. Cultuursmakers zet een jaar lang allerlei culturele festiviteiten op de agenda met een uitgebreide terugblik op 100 jaar cultuurtoerisme in Vlaanderen. Het wordt een unieke verjaardag, ook in Knokke-Heist”, aldus Segaert.

“We starten dit weekend ons jubileumjaar met twee boeiende lezingen door Sofie Lenaerts en professor Filip Lardon. Op vrijdag 11 februari om 20 uur komt Sofie Lenaerts, de eerste Belgische vrouw die de zeven toppen veroverde, langs in CC Scharpoord. Sofie Lenaerts kan niet weerstaan aan sportieve uitdagingen. Ze reist de wereld rond om bergen te beklimmen zoals Mount Everest en vertelt over haar avonturen, mislukkingen en angsten. Tijdens de pauze wordt onze nieuwe naam, Cultuursmakers Knokke-Heist, voorgesteld. Uiteraard met enkele verrassingen.

Enkele dagen later, op woensdag 16 februari om 20 uur, komt professor Filip Lardon zijn in 2021 geannuleerde boeiende lezing over ‘Een leven zonder kanker’ brengen. Hij getuigt over het kankeronderzoek dat spectaculaire vorderingen maakt. Hij voorspelt dat binnen tien jaar 80 procent van de mensen met kanker chronisch zal kunnen behandeld worden. “Naar een wereld zonder kanker is een voordracht vol hoop. CST en mondmasker zijn noodzakelijk.”

Knipoogdag

Daarnaast organiseert Cultuursmakers Knokke-Heist een unieke Knipoogdag op 27 maart naar Antwerpen. De feestkaravaan Cultuursmakers komt in Knokke-Heist langs van 8 tot en met 25 juni. Piv Huvluv brengt zijn nieuwste voorstelling rond de kracht van het verenigingsleven op 17 juni.

“De lokale afdeling bezoekt tijdens de zomer ook de expo ‘Samen op stap met de VTB, 100 jaar cultuurtoerisme’ in het Zuiderpershuis in Antwerpen, gevolgd door de wandelzoektocht ‘Beeldig Antwerpen, ’t stad in 100 beelden’”, besluit Segaert.

(DM)