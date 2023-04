‘Kubbik’ zet eerste keer schouders onder dertiende provinciaal kampioenschap KUBB: “Hebben nu 78 inschrijvingen en nog 2 plekjes over”

Op 1 mei vindt op het Sint-Pauluscollege terug het provinciaal kampioenschap KUBB plaats. Niet langer georganiseerd door gewezen Belgisch kampioenen HDSU maar door Kubbik, een jonge groep enthousiastelingen die vooral niet wilden dat zo’n mooi initiatief uit de gemeente zou verdwijnen.

Na twaalf edities hield Houba De Strooper United het vorig jaar voor bekeken. Of het provinciaal kampioenschap KUBB nog zou doorgaan was meteen een groot vraagteken. Gelukkig stond een groep jongeren klaar om de fakkel over te nemen.

Zonneterras

Onder de naam Kubbik organiseren Jules Polfliet, Jorbe Dewitte, Simeon Amerlinck, Victor Verscheure, Elias Cappon, Lars Hubrecht, Arthur Ruart, Seppe Van Biervliet, Ewout Verhamme, Emiel Vermeersch, Sander Verhamme, Wannes Durnez en Stijn Dessyn de dertiende editie van het 1 Mei KUBB tornooi. Het ziet ernaar uit dat de traditie wordt verdergezet: de organisatoren verwachten heel veel volk, sfeer en een gezonde strijd op de terreinen van het Sint-Pauluscollege.

De organisatie van zo’n tornooi blijft een hele uitdaging. We verwachten een 500-tal spelers en enkele honderden bezoekers – Sander Verhamme van Kubbik

Het Kubb spel is niet meer zo populair als pakweg tien jaar geleden, veel organisaties hielden ermee op of laten ploegen toe die uit drie en zelfs twee spelers bestaan. “Wij houden vast aan het origineel systeem”, vertelt Sander Verhamme. “Een ploeg bestaat uit zes spelers die elk één stok gooien. Voor onze eerste editie nemen we overigens heel wat zaken over van de voorbije jaren. Er is een springkasteel en randanimatie voor kinderen, de Thierry’s zorgen voor de muzikale sfeer, er zijn foodtrucks, huisgemaakte picon en een groot zonneterras. Alles is voorhanden voor families en vriendengroepen om er een aangename dag van te maken.”

Twee teams gezocht

Kubbik is een vriendengroep die ontstond uit de Chiro, sommigen zijn nog steeds actief als leider. De gemiddelde leeftijd is 22 jaar, een hemelsbreed verschil met de vorige organisatoren waar de gemiddelde leeftijd enkele tientallen jaren meer bedraagt. “Toch blijven we in eerste instantie volhouden aan het bestaande concept”, vervolgt Sander. “De organisatie van zo’n tornooi blijft een hele uitdaging. We verwachten een 500-tal spelers en enkele honderden bezoekers. Op dit moment zijn er 78 teams ingeschreven, het zou mooi zijn mochten zich nog twee ploegen melden. Zo vermijden we dat sommige teams bye zijn op een bepaald moment.”

Dat het een hele organisatie is weten Jules en Victor maar al te goed. De voorbije jaren werden ze ingeschakeld door hun ouders die met HDS United het tornooi organiseerden. “In het verleden hielpen we bij de catering en namen als team ook deel aan het tornooi”, aldus Sander. “Het blijft een uniek gegeven en dat is ook de voornaamste reden waarom wij de organisatie verderzetten. Zo iets moois mag eigenlijk niet verloren gaan.”

Wie alsnog zich wil meten met de ander 78 teams kan nog inschrijven op www.kubbik.be. Het zijn de laatste plaatsen, snel zijn is de boodschap.