Kubb them all West-Vlaams kampioen

Voor het tweede jaar op rij kon de Tieltse kubb-vereniging Kubb them all zich op 1 mei kronen tot West-Vlaams kampioen. Dat deden ze in Wevelgem, waar ze de sterkste van 79 ploegen bleken te zijn.

Kubb them all, dat zijn zes ploegmaten met een voorliefde voor kubb. “Zelf ben ik een zevental jaar geleden begonnen met kubb”, vertelt Tieltenaar Stefan Dossche (53), sportleerkracht en lid van Kubb them all. “Op de kampioenschappen ontmoet je dan mensen uit je eigen streek, je begint samen te trainen en wordt uiteindelijk vrienden. Zo is Kubb them all ontstaan.”

Europees kampioenschap lonkt

Intussen is de club aan het derde seizoen bezig en niet zonder succes. Op 1 mei konden ze zich voor de tweede keer kronen tot provinciaal kampioen. Het Belgisch en Europees kampioenschap lonken. “We trainen er ook hard voor. Als je wat niveau wil halen, dan moet je de skills er goed indrillen. In juli doen we in het Zweedse Stockholm mee aan het Europees kampioenschap. Dat is een tornooi met maar liefst 240 deelnemers. De eerste dag wordt het solotornooi gespeeld, de tweede dag het ploegtornooi. Op 22 augustus is er dan het Belgisch kampioenschap. Twee jaar geleden werden we daar kampioen, we nemen nu voor de vierde keer deel en hopen uiteraard weer op goud. De concurrentie zal er groot zijn. op het West-Vlaams kampioenschap vind je ook gelegenheidsgroepen, op het BK zijn er alleen getrainde groepen. Dat is een pak lastiger.”

Nagenoeg elk weekend zijn de kubbers op een tornooi terug te vinden. “We steken er veel tijd in, ook in de trainingen. Daarop trainen we op drie skills: de blokken op één hoopje gooien, op korte afstand hard gooien en natuurlijk ook de lange afstand goed onder de knie krijgen. Je speelt de matchen op het scherpst van de snee en moet elkaar heel goed aanvoelen. Wij zien kubben niet als een spel, maar als een echte sport. Je moet een goede techniek hebben, drillen op de skills en efficiënt zijn om goede resultaten te bekomen. Maar natuurlijk doen we het ook voor ons plezier, al is af en toe winnen uiteraard ook heel plezant.” (LDW)