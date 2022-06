Kubb-club van OKRA Kuurne zoekt spelers

Elke woensdag om 14 uur komen de Kubb-spelers van Okra samen aan het Sportkaffee in het Sportpark om enkele spelletjes Kubb te spelen. “We zijn meestal met tien à twaalf spelers, maar er mogen zeker nog een aantal mensen bijkomen”, zegt verantwoordelijke Lucien Soreyn.

OKRA is een vereniging van, voor en door 55-plussers. Tijdens de coronajaren lag de werking wat stil, zoals bij vele verenigingen, maar nu wordt er opnieuw volop Kubb gespeeld. Kubb is een echt buitenspel, maar in de winter wordt er indoor gespeeld in het jeugdcentrum. Het is een Zweeds spel met houten blokken waarmee je met je ploeg de koning van de andere ploeg probeert omver te smijten.

Lucien Soreyn is de verantwoordelijke van Okra voor de Kubbnamiddagen: “We spelen telkens met minstens vier ploegen tegen elkaar. We doen geen competitie, we spelen louter recreatief en dat is leuk. Heb je zin om eens mee te spelen? Kom dan gerust vrijblijvend langs op een woensdag tussen 14 en 16 uur en maak kennis met onze club. We zullen jullie met alle plezier de nodige uitleg geven.”

Naast Kubb op woensdag wordt er ook elke donderdag petanque gespeeld op de pleintjes naast het Sportkaffee en elke maand wordt er samen gefietst (25 tot 30 km) en gewandeld (keuze tussen 4 of 8 km).

“De wandelingen vertrekken meestal vanuit een andere gemeente, zo zijn we de laatste keer gaan wandelen in het mooie Avelgem. Het is prettig om op die manier samen ergens in Zuid-West-Vlaanderen te wandelen, telkens weer verrassend mooi”, vertellen enkele enthousiaste leden.