KSV Deerlijk Wielertoerisme klaar voor nieuw seizoen: “Veel fietskilometers in een vriendschappelijke sfeer”

KSV Deerlijk Wielertoerisme hield troepenschouw in Snooker Pocket. “We rekenen op een zorgeloos seizoen met mooi weer, veel fietsplezier en geen ongevallen”, stelde voorzitter Patrick Van Laere.

Koning Fiets is alweer in het land. Het straatbeeld wordt in deze tijden meer en meer bevolkt door lange slierten wielertoeristen. “Wat zijn we blij dat we weer in groep onze geliefkoosde hobby kunnen uitoefenen,” zei Patrick Van Laere tijdens de startmeeting.

“Er ligt weer een mooi programma klaar”

“We danken onze trouwe sponsors die onze clubwerking mogelijk maken: Verzekeringen Guido en Carine Dujardin, Haircosmetics Delphos, Deureka, Sanitair Deweer, DX Solutions, Frager, Lysair, Sijs, Spuntini Group, Snooker Pocket, The Truck Company, C&V Construct en Tuinen Silvère Vandeputte”, zegt Patrick. “We starten het nieuwe wielerjaar met 68 leden. We mogen vijf nieuwe leden verwelkomen: Maxime Dujardin (27), Mathieu Denys (39), Karl Vaneeckhoutte (48), Jonathan Dhaene (38) en Dieter Vandewalle (37). Onze enthousiaste bestuursploeg staat weer paraat om alles in goede banen te leiden en heeft ondertussen al heel wat werk geleverd om met een mooi jaarprogramma voor de dag te komen.”

Vence

“Er zijn heel wat leuke uitstappen gepland: de Ronde van Vlaanderen op 6 april, de verplaatsingsrit op 28 mei, de trip naar Halle op 1 juni, de marathonrit op 15 juni, de bergrit op 29 juni en de nijverheidsprijs op 13 juli. De uitschieter is dit jaar de driedaagse naar Vence op zo’n 15 km van Nice op 19, 20 en 21 juli. De tweede dag beleven we er een ware koninginnenrit naar Poggio. Een trip van 180 km met 2.800 hoogtemeters”, aldus Patrick.

“Het is nog koffiedik kijken wie er voluit voor de titel van clubkampioen zal gaan en zich de opvolger zal mogen noemen van Dieter Callens. Net als vorige jaren strijden er weer zes teams voor de titel van ploegenkampioen. De kapiteins zijn Dieter Callens, Xavier Dekeyster, Ludovic Coreelman, Sammy Derie, Claude Chantrie en Vincent Vandevelde. Nu nog hopen op mooi weer zodat we weer een topseizoen mogen beleven met veel fietskilometers in een vriendschappelijke sfeer.” (DRD)

Info: www.ksvdeerlijk-wt.be