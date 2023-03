KSV Deerlijk Wielertoerisme begint nieuw seizoen met 65 leden

KSV Deerlijk Wielertoerisme heeft troepenschouw gehouden in Snooker Pocket. “We rekenen op een zorgeloos seizoen, met mooi weer, veel fietsplezier en geen ongevallen”, stelde voorzitter Patrick Van Laere. “Wat zijn we blij dat we weer in groep onze geliefkoosde hobby kunnen uitoefenen. We danken onze trouwe en nieuwe sponsors die onze clubwerking mogelijk maken. We starten het nieuwe wielerjaar met 65 leden. Onze enthousiaste bestuursploeg staat weer paraat om alles in goede banen te leiden en heeft ondertussen al heel wat werk geleverd om weer met een mooi jaarprogramma voor de dag te komen. De uitschieter is dit jaar de driedaagse naar Amiens (Frans Picardië) op 21, 22 en 23 juli. De klassiekers en enkele nieuwigheden staan ook op het programma. Nu nog hopen op het nodige mooi weer, zodat we weer een topseizoen beleven.” Info: www.ksvdeerlijk-wt.be. (DRD)