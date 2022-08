KSA Zandvoorde presenteert‘diamanten’ Zwanefeesten

Groot feest bij de KSA van Zandvoorde, in het weekend van 5, 6 en 7 augustus. De vereniging organiseert de 60ste editie van haar Zwanefeesten, een gevarieerd programma voor jong en oud, met traditionele activiteiten overdag en liveoptredens van meerdere bands.

Op vrijdag 5 augustus wordt gestart om 14 uur, met kinderanimatie en een open petanque toernooi. Ook de dropping in de vooravond (18 uur) is een uitdaging voor jong en oud. De avond wordt afgesloten met een gezellige bingo, met mooie prijzen.

De zaterdag wordt ingezet met een interessante fietszoektocht. De beste speurneuzen worden beloond met mooie prijzen. Om 20 uur gaat de bar open met een rijke keuze aan streekbieren. Het podium staat ter beschikking voor optredens van Arson (zware rock), en de coverbands Noise Tit en Checkpoint Charlie.

Zwaantjesworp

Na de misviering op zondagmorgen volgt de traditionele Zwaan-tjesworp. Dit keer vindt het spectaculaire evenement niet plaats vanop de kerktoren, maar wel vanuit een zelf aaneen gesjorde toren op het feestplein achter OC ‘t Kasteeltje. Naast de leuke ‘papieren zwaantjes’ zijn er ook waardebonnen voor de gelukkige ‘vangers’. ‘s Middags wordt het plein vrijgemaakt voor de barbecue, met een honderdtal aanwezigen. De namiddag wordt ingezet met jeugdanimatie van Jeuk Kindertheater. Om 16.30 uur komt er humor op de planken, met Jade Mintjes. De 60ste Zwanefeesten worden muzikaal afgesloten met optredens van Allie and the Roosters, Impact en de band 925 (Nine Two Five).

Organisator Exan Vandycke hoopt uiteraard op de medewerking van de weergoden.

“In het verleden hebben hier al grote namen op het podium gestaan. Voor ons diamanten jubileum hebben we gekozen voor een rijke variatie. KSA Zandvoorde is een sterke vereniging, met 130 leden. Het weekend van 5, 6 en 7 augustus wordt plezant, één grote diamant!” (FRO)