KSA voetbalt op de laatste dag van 2024

Op de laatste dag van het jaar staan sinds mensenheugenis de voetbalploegen van de KSA-leiding en de oud-leiding tegen elkaar. Dit jaar in een koude temperatuur op het veld in Sint-Lodewijk. Vanaf 9 uur was het opwarmen geblazen en een half uur later startte het treffen, dat in goede banen werd geleid door Jochen Hostijn. Burgemeester Louis en jeugdschepen Lies gaven de symbolische aftrap. Geert Debaene, oud-leider, vertelde tussendoor dat het zijn 40ste deelname was. De leiding won en kon voor het derde jaar op rij de zege in de jonge handen houden. Nieuwe afspraak eind 2025. Na de wedstrijd was er in de kantine een gezellig samenzijn met veel herinneringen aan de 40 jaar voetbalontmoetingen. (MVD/foto MVD)