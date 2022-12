KSA viert 65 jaar op weekend in Westouter

Naar aanleiding van de 65ste verjaardag van KSA-Bij Tijl en Lamme organiseerden de huidige leiders een weekend voor de vele oud-leiders die de jeugdbeweging in al die jaren telde.

Het KSA-heem Monsalvaet in Westouter was de plaats van afspraak. Een 90-tal KSA’ers van alle leeftijden kwam er bijeen en genoot van een dropping, een brouwerijbezoek, een dagtocht, een feestmaal en een quiz. Iedereen genoot ervan nog eens samen op kamp te zijn en er werd verbroederd over de generaties heen. (HH/foto HH)