KSA Vichte meisjes zet 90ste werkjaar feestelijk in

Op de startdag van KSA Vichte meisjes was er een feestje ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van de bloeiende jeugdbeweging.

“Samen met in totaal 120 oud-leiding en hun gezin maakten we er een gezellige avond van waarop teruggeblikt werd op de kleurrijke geschiedenis van VKSJ-KSA Vichte meisjes”, klonk hoofdleiding Louise Defoirdt (21) in naam van de huidige leidingploeg.

“De expositie met foto’s lokte veel reacties uit. Iedereen kreeg een glaasje, er was een broodjes- en taartenbuffet en ik richtte een woordje van dank tot alle aanwezigen.”