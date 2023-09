KSA Vichte meisjes blaast 90 kaarsjes uit: “Hier worden echte vriendschapsbanden gesmeed”

KSA Vichte meisjes viert haar negentigste verjaardag op zaterdag 23 september. Dit heugelijke feest wordt niet alleen met de 150 actieve leden en de enthousiaste 50 koppen tellende leidingploeg gevierd, ook de oud-leiding kreeg een uitnodiging in de bus en schreef zich massaal in. “Momenteel staat de teller op 120 inschrijvingen. Deze verjaardag zal alleszins niet onopgemerkt voorbijgaan”, zegt hoofdleidster Louise Defoirdt (21).

KSA Vichte meisjes blijft verder groeien. “Het is ons onbekend hoe de roodkapjes begonnen zijn”, aldus Louise Defoirdt. “We gaan nog wat verder onderzoek moeten doen. Wat we wel weten is dat ons ledenaantal sinds 2010 een enorme boost kent. Daardoor kunnen we met trots zeggen dat onze jeugdvereniging zo’n 200 groepsleden telt.”

Naamsverandering

De huidige KSA Vichte is ontstaan uit twee jeugdbewegingen, KSA (jongens) en VKSJ (meisjes). Na de fusie van november 1978 werd de gezamenlijke naam KSA-VKSJ en later KSJ-KSA-VKSJ of gewoon KSJ. “De veelheid aan namen zorgde voor verwarring en de fusienaam KSJ-KSA-VKSJ bekte niet”, schetst Louise.

“Daarom heten de 260 plaatselijke verenigingen sinds 1 september 2015 gewoon KSA. Wij zijn meegegaan met KSA West en veranderden onze naam en de kleur van ons hemd, terwijl de jongens bij KSA Noordzeegouw bleven, wat te zien is aan hun lichtblauwe hemden.”

Intens vertrouwen

KSA kan gezien worden als een ontmoetingsplaats waar samenwerken, intens vertrouwen in elkaar en hechte vriendschappen voorop staan. “Wat nog meer wordt benadrukt, is dat iedereen kan zijn wie hij wil”, stelt Louise. “Als lid en als leiding. Onze KSA is een plek waar we op elkaar kunnen rekenen en elkaar steunen.”

Ook in moeilijke tijden. “In 2010 kregen we te maken met een bacterie in het drinkwater op kamp. We waren genoodzaakt om het kamp vroegtijdig stop te zetten. Toen de bacterie meer dan de helft van de leiding en leden te pakken kreeg, sprongen enkele oud-leidsters in het midden van de nacht in hun auto om ons te komen helpen.”

Dezelfde doelen

Tijdens de coronacrisis werd het jeugdverenigingsleven stopgezet waardoor de wekelijkse activiteiten wegvielen. “Dat was voor veel kinderen geen evidentie omdat de KSA een uitlaatklep is”, schetst de hoofdleidster.

“Samen met KSA Ter Vichten sloegen we de handen in elkaar en riepen we KSA goes online in het leven. De tweewekelijkse online activiteit voor de leden ging van filmpjes maken tot online-duels winnen. Voor bepaalde activiteiten hadden we meer dan 70 deelnemers.”

“Wanneer de fysieke activiteiten opnieuw werden opgestart, kregen we van veel ouders te horen dat het een grote boost was geweest in het welzijn van de kinderen. Als KSA zijn we flexibel. Ook het samenwerken met KSA Ter Vichten bewees nog maar eens dat we misschien wel twee aparte verenigingen zijn, maar toch vaak dezelfde doelen naar voren schuiven.”

“Momenteel zijn we met de grootste groep leiding die ik mij kan herinneren” – Louise Defoirdt

Heel veel leden willen ook leiding worden. “Momenteel zijn we met de grootste groep leiding die ik mij kan herinneren. Ik denk dat we ons enthousiasme doorgeven. Dit jaar mogen we 14 nieuwe aspi’s (leiding in opleiding) verwelkomen.”

“We zien wel dat veel leden van jongs af aan grote ambities koesteren om leiding te worden. Banden worden voor het leven gesmeed. Velen hebben nog steeds een WhatsAppgroep met de oud-leiding van hun generatie. Ik ken er die nog steeds elke maand afspreken. De meesten blijven vijf of zes jaar leiding of zelfs langer.”

Kampvuur

“Het afscheid tijdens het kampvuur als laatste avond op kamp is altijd heel emotioneel. Het is een groot deel van ons leven. De meesten zitten immers al in deKSA vanaf de leeftijd van 6 jaar. Dat is je volledige jeugd!”

“Elke vrijdagavond zitten we in het lokaal om een activiteit in elkaar te steken. Als dat plots wegvalt, besef je pas ten volle hoeveel tijd je samen doorbracht. Sommige leden, meestal de kleinsten, denken dat de leiding in het lokaal woont en datKSAons werk is”, lacht Louise. “Daarom antwoorden sommigen ook ‘leidster in deKSA’ als je ze vraagt wat ze later willen worden.”

Verjaardagstaart

Zaterdag start het feest vanaf 17.30 uur met een hapje en een drankje. “Daarna eten we samen en kunnen er herinneringen opgehaald worden aan de hand van een expositie in ons lokaal. De bar staat klaar, voor de kinderen is er leuke animatie voorzien en uiteraard is er een grote verjaardagstaart”, besluit hoofdleidster Louise Defoirdt.