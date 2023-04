KSA Tielt viert 95ste verjaardag met een groot feestweekend: “De hele avond komen er prijzen uit de lucht gevallen”

Met de 95ste verjaardag is het feesten geblazen voor iedereen die KSA Tielt een warm hart toedraagt. Van vrijdag 21 april tot zondag 23 april vindt er een groot feestweekend plaats met verschillende activiteiten voor jong en oud. Brent Wyffels (23) van de leiding is er klaar voor.

“Elke vijf jaar organiseren we een groot feestweekend. Tijdens het 90-jarig bestaan van KSA Tielt zette ik mij vol motivatie een heel weekend in tijdens de vele festiviteiten. Ook dit jaar laten we ons een heel weekend horen en hebben we ondertussen al heel wat uren versleten aan de organisatie van ons feestweekend”, vertelt Brent Wyffels.

Echter beginnen de festiviteiten al een week vroeger op zondag 16 april. “Klopt! Dan is er in de Sint-Pieterskerk van Tielt een jubileumviering die start om 9.30 uur. Na de viering trekt er een spandoekenstoet doorheen de centrumstraten en dit onder politiebegeleiding. De Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid zorgt voor feestelijke muziek tijdens de optocht. In de Kommel, ons jeugdgebouw waar wekelijks onze activiteiten plaatsvinden, klinken we ten slotte op de start van een geslaagd jubileum.”

De echte festiviteiten worden op gang geschoten op vrijdag 21 april. “In de Europahal vindt dan ons groot eetfestijn plaats, verzorgd door traiteur Neirynck. Ook aan entertainment zal er geen gebrek zijn, want Maïskie Molie zorgt ervoor dat we niet de hele avond op onze stoel zullen zitten. Op zaterdagnamiddag wordt er een grote massa-activiteit georganiseerd voor onze leden. Onze jongste leden worden verwend met een groot springkasteelparadijs. Ook voor hen werd er randanimatie voorzien, zoals gezichtsverf, grote spellen… Onze oudste leden kunnen voor een bumpervoetbaltoernooi terecht op het Hulsteplein.”

“Op zaterdagavond organiseren we onze nieuwe fuif ‘Skyfall, where you catch it all!’. De hele avond kunnen de feestgangers hun geluk vangen, want uit valluiken die boven hen hangen, vallen er op vaste tijdstippen gadgets, drankbonnen en nog zo veel meer naar beneden. De feestgangers kunnen ook genieten van zowel lokale dj’s als van bekende namen. Het hoogtepunt van de avond ligt tussen 1 en 2 uur ’s nachts want dan komt Partyshakerz ft. Sakso het beste van zichzelf geven.”

Familiebar

Afsluiten doet KSA Tielt op zondag. “We verzorgen een gezellige familiebar in de Kommel. Voor de oudsten is er de mogelijkheid tot een drankje en een babbel. Voor de jongste zijn er verschillende volksspelen voorzien. Voor de baktalenten onder ons organiseren we ook een taartenbakwedstrijd.” De periode van 95 jaar is gevuld met anekdotes en die worden bewaard. “Sinds enkele jaren hebben we een archiefgroep. Deze groep gaat op zoek naar de geschiedenis van KSA Tielt sinds 1928. Meer bepaald verzamelen we op dit moment beeldmateriaal, krantenartikels, affiches… van vroeger. De bedoeling is om bij het feestweekend van ons 100-jarig bestaan het archief open te stellen met een tentoonstelling”, aldus en daar zegt Brent Wyffels.

“Gelukkig kunnen we tijdens ons feestweekend ook rekenen op heel wat sponsors en vrijwilligers die het werk voor de leiding hier en daar wat kunnen verlichten. We zijn iedereen dankbaar die zich inzet. zullen tevreden zijn als we bij alle events het gevoel hebben dat de bezoekers met een tevreden gevoel naar huis gaan. Hoe langer het weekend in gedachten blijft hangen, hoe beter!”