KSA Tielt in 96ste jaargang groter dan ooit

De KSA van Tielt is voor de 96ste keer aan haar werkjaar begonnen. Met 400 ingeschreven leden en leiding is KSA Tielt groter dan ooit tevoren, en ze zijn vastbesloten om met het jaarthema Natuurlijk Avontuurlijk! ook het komende jaar memorabel te maken. Buitenspelen staat meer dan ooit centraal, want waar anders dan buiten kunnen jongeren nog zoveel leren van elkaar? Naast de wekelijkse activiteiten komt de KSA ook dit jaar weer regelmatig naar buiten voor het grote publiek. Op 20 oktober kleurt Tielt ongetwijfeld redelijk oranje-blauw op de Dag van de Jeugdbeweging, maar ook op de jaarlijkse spaghetti- en streekbierenavond of tweede editie van de fuif Skyfall is iedereen meer dan welkom. En stiekem kijkt men al een beetje uit naar het 100-jarig jubileum over vijf jaar… (foto WME)