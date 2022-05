KSA Ter Straeten uit Brugge zet in op meer duurzaamheid met activiteit

Op zaterdagmiddag 7 mei organiseert de Brugse KSA Ter Straeten een duurzaamheidsactiviteit voor al zijn leden. De Brugse vereniging telt zo’n 350 leden en hoopt met de activiteit de bewustwording rond duurzamer leven bij zijn leden én leiding te vergroten.

Enkele jaren geleden startte KSA Ter Straeten met een eigen duurzaamheidscomité. Het comité staat sindsdien in voor een veggiedag op de jaarlijkse kampen, maar zorgt onder andere ook voor de aankoop van duurzame materialen, het correct sorteren van afval en opruimacties.

Ellen Degryse, chef duurzaamheid van de KSA, duidt de bedoeling van het comité: “Als jeugdbeweging voelden we dat we ons steentje konden bijdragen om meer bewustwording te creëren rondom duurzaamheid. We hebben veel kindjes en willen daarin graag een voorbeeld stellen naar hen. Zeker de jongsten zijn erg enthousiast over onze aanpak. Veggiedag vinden ze bijvoorbeeld superleuk én vooral heel normaal.”

Duurzaam spel

Om de bewustwording extra aan te wakkeren, organiseert de KSA op zaterdag 7 mei een grote duurzaamheidsactiviteit. Op het domein ‘De Koude Keuken’ staat er van 14 tot 17 uur een groot spel op het programma waarin enkele leden van de leiding in de huid van werknemers kruipen die het domein van de Koude Keuken graag willen volbouwen.

De kinderen zullen dit via allerlei activiteiten trachten te voorkomen om zo het natuurgebied en complex te vrijwaren van een bouwwerf.

Zo’n duurzaamheidsactiviteit organiseerde het comité al eens eerder: “Toen was het een succes. De kinderen hadden duidelijk plezier, en alhoewel ze misschien nog niet allemaal beseffen wat ons achterliggende doel is, vinden we het vooral belangrijk dat onze leden er op een actieve manier mee bezig zijn”, besluit Ellen Degryse.

