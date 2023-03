KSA Stormklokke Ieper viert 95-jarig bestaan met verschillende activiteiten

KSA Stormklokke Ieper viert hun 95-jarig bestaan. Ze vierden dit onder meer met een streekbierenavond en ouderactiviteit. “Op de ouderactiviteit waren er zo’n 200 leden en ouders aanwezig”, zegt Robbe Joye, die dit jaar met Noah Soen de hoofdleiding van KSA Stormklokke Ieper vormt. “Op de streekbierenavond waren er zo’n 260 mensen. We zijn hier heel tevreden mee.” Intussen kijken ze al uit naar de volgende activiteit in dit feestjaar. “Op 22 april is er Frequency, een fuif in de Fenix. We gaan elk jaar in de zomer op kamp en gaan enkele keren op weekend. Dit is geen goedkope aangelegenheid. Dankzij de fuif kunnen we de prijzen zo laag mogelijk houden. Een deel van de opbrengst is bestemd voor het materiaal.” Op de foto zien we de leiding, die een decor in elkaar bokste voor de ouderactiviteit. (foto API)