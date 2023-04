KSA Sint-Maarten Loppem sluit KSA-jaar af met spaghettiavond

‘Spaghetti à volonté met uitgebreid dessertbuffet’, kondigde de leiding van KSA Sint-Maarten Loppem aan. Met de jaarlijkse spaghettiavond in dienstencentrum De Braambeier houden de KSA-meisjes de traditie van KSA Sint-Maarten in ere. Dankzij een 40-tal Loppemse sponsors die de jeugdvereniging genegen zijn, schoven onlangs 130 gasten aan voor een eetavond in een ludieke sfeer met een rijkelijke tombola. Het was een blij weerzien van onder meer oud-leidsters, ouders, broers en zussen, en kennissen van de KSA-meisjes. De leidsters kleurden met opblaasbare krokodillen en luipaardprint, en met dans en zang de muzikale avond volgens het thema jungle. “Eind april nadert voor ons coronavrij KSA-jaar stilaan het einde. We telden in totaal nog maximaal 70 à 80 leden, wat wel genoeg is. Zaterdag 6 mei volgt nog de zwemdag als slotactiviteit. Na de blok- en examenperoide, in mei en juni, trekken we van 1 tot 10 juli op zomerkamp in en rond Geel. De oudste groep trekt voor tien dagen naar Oostenrijk”, blikken hoofdleidsters Célestine Vansteenkiste en Anna Balduck enthousiast vooruit. (HV/foto HV)