KSA Plus Moorslede start nieuw werkjaar vol kermisplezier

Het jaar is opnieuw gestart voor de leden van KSA Plus Moorslede. De vereniging telt dit jaar 110 leden, de leiding bestaat uit 17 leidsters met Maud Vander Stichele als hoofdleidster. De startdag stond dit jaar in het teken van kermis met een leuk toneeltje, twee saboteurs en opdrachten die ervoor moesten zorgen dat de attracties niet stukgemaakt konden worden. Na de spelletjes was er tijd voor een koffiekoek en chocomelk. De leiding per groep werd bekendgemaakt via confettikanonnen. (JS2/foto JS2)