KSA Oostkampjes start werkjaar met als thema ‘natuurlijk avontuurlijk’ met kermis en fuif

De leiding van de KSA Oostkampjes heeft voor de startdag het plein voor het lokaal op de Valkaart omgetoverd tot een heuse kermis. Ze startten hun werkjaar onder het thema natuurlijk avontuurlijk. “We hebben op onze kermis 35 nieuwe kinderen mogen ontvangen. Wat ons als leiding veel plezier doet, is dat zoveel ouders hun kostbaarste bezit, hun kinderen, aan ons toevertrouwen. We zijn momenteel met 31 leiders en 7 aspirant-leiders die nu aan hun laatste jaar voorbereiding gestart zijn om volgend jaar de leidersgroep te versterken”, vertelt Jana Vande Caveye. Op hun start dag maakten de Oostkapjes ook al wat reclame voor hun jaarlijkse fuif Esperanza die plaatsvindt op zaterdag 30 september in de polyvalente zaal van Oostcampus. (GST)