KSA Noordzeegouw organiseert speldag in Boudewijnpark

KSA Noordzeegouw, de koepel van West-Vlaamse KSA-groepen, organiseerde zondag een grote speldag in het Boudewijn Seapark in Brugge. Zo’n 1.500 KSA’ers uit alle hoeken van de provincie komen ravotten in het park en worden ook nog op een dolfijnenshow getrakteerd.

Het enthousiasme is duidelijk groot voor deze editie van de tweejaarlijkse ‘Gouwdag’ van KSA Noordzeegouw. Het evenement is opgevat als een speldag voor de jongste leden en hun leiding. Daarbij gaat het dan om de Kabouters en Pagadders, tussen 6 en 10 jaar oud, en hun leiding. Omwille van corona kon het evenement in 2020 niet plaatsvinden. “Dus nu zijn we bijzonder tevreden dat we hier toch zo’n 1500 West-Vlaamse KSA’ers mogen verwelkomen”, zegt Tim Dierickx, een van de leiders die vanuit de provinciale koepel mee de dag organiseert.

“Het park wordt voor de gelegenheid ingedeeld in drie zones: A,B en C. In elk van de zones moeten ze minstens drie spelletjes spelen of aan een van de attracties van het park deelnemen. Het gaat dan om spelletjes zoals eendjes vissen, een ‘proppenspel’ (met proppen naar een doel gooien, red.) of een sjorringspel. Bij de spelletjes wordt dan telkens door een van de leiders een kaart afgestempeld. Als de kinderen een van de zones afgewerkt hebben komen ze naar de stand van de gouwleiders, te herkennen aan onze witte jassen en pruiken, en daar krijgen ze elk een onderdeeltje van een raket om mee naar de ruimte te vliegen.”

Groter verhaal

“Er zit immers een verhaal achter deze hele spelnamiddag. Alles draait om de zogenaamde ‘Dolfanians’, een combinatie van dolfijnen en aliëns, die met hun ruimtetuig pech hadden en hier beland zijn. Door doe- en zoekopdrachten uit te voeren zamelen de kinderen materiaal in om het ruimtetuig te herstellen zodat ze terug kunnen vliegen. En de kinderen zijn echt wel enthousiast rond dit hele opzet en het verhaaltje”, vult mede-leider Emiel De Keirsgieter aan.

In het indoor-speldorp, vlakbij de ingang van het park, treffen we de grote KSA-afdeling van Izegem. “We zijn hier met 32 Kabouters en Pagadders en 25 leiders”, zegt Tiemen Delarue, een van de leiders van KSA Izegem. “De gastjes moeten hier in het speeldorp ook op zoek gaan naar logo’tjes die ze dan op een kaart moeten plakken. Een volledige kaart helpt dan ook mee om een onderdeeltje van de raket voor de ‘Dolfanians’ aan te leveren. Straks gaan we nog naar buiten om het park verder te verkennen. Daarbij is het toch wel nuttig dat we met zoveel leiders zijn; om die jonge gasten toch wat samen te houden.”

Dolfijnenshow

Een wandeling door het park maakt het al vlug duidelijk: deze jongste KSA’ers amuseren zich kostelijk in het Brugse Boudewijnpark. Op de draaimolen, het piratenschip, de roetsjbaan of de waterglijbaan: ze kraaien het uit van de pret.

Na al dat spelplezier worden de KSA’ers ook nog eens getrakteerd op een heuse dolfijnenshow in het bijhorende dolfinarium, om dan om 16.30 uur huiswaarts te keren.