KSA Menen organiseert West-Vlaams Kampioenschap bierpong

KSA Menen organiseert al enkele jaren een succesvol bierpongtornooi. Dit jaar besloten ze om het iets grootser aan te pakken. Ze richten op 16 maart het officieel West-Vlaams Kampioenschap in en trekken daarvoor naar Park ter Walle. “Talent? Je moet toch kunnen mikken. En drinken, dat ook.”

Of Menen het bierpongmekka van België is? Zo ver zouden ze het bij KSA Menen niet willen drijven, maar ze hebben toch iets opgebouwd. Al jaren lokt hun tornooi zowat honderd spelers naar de grensstad. Dit jaar zien ze het nog grootser. Ze mikken zaterdag 16 maart op tachtig duo’s en dat heeft een reden. “Via de provincie vroegen we aan of we het officiële West-Vlaamse Kampioenschap mochten organiseren. Wie dus dit tornooi wint, mag zich officieel provinciaal kampioen noemen”, zegt hoofdleider Andres Logghe.

Samen met Bruno Deloof staat hij in voor de organisatie van het tornooi. “Omdat we op 160 deelnemers mikken, en dan komen daar nog supporters bij, wijken we voor het eerst uit naar de zaal in Park ter Walle”, klinkt het. “Doordat we het zo groots zien, hebben we toch wel stress. Maar we hopen dat ze van ver komen.”

schouwspel

Op 40 tafels zal er worden gestreden om de titel. Het wordt wellicht een bijzonder schouwspel, waar in principe iedereen kan winnen. “Je hebt niet echt talent nodig. Je moet wel wat kunnen mikken. En drinken, dat ook. Maar soms ontwikkel je gewoon tijdens het spelen dat talent”, vertellen ze met de glimlach.

Kritiek op het vele drankverbruik kregen ze nog nooit, maar ze houden er wel rekening mee. “Sommigen hebben al genoeg op na de poulefase, maar niemand is in principe verplicht om te drinken. Je kan ook afwisselen met je teamgenoot. We letten er ook sowieso op dat het er niet over gaat.”

KSA Menen kijkt nu al uit naar het evenement. De inschrijvingen zijn nog maar pas geopend en nu al tekenden bijna twintig teams in. Niet enkel voor hen wordt het een hoogdag, ook de supporters zullen zich kunnen amuseren. “Er is een fotobooth, een ad fundumwedstrijd, dj’s draaien plaatjes en afsluiten doen we met een afterparty”, besluit Bruno. (JDr)

Alle info via: Facebookpagina KSA Menen West-Vlaams kampioenschap bierpong en Afterparty