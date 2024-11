KSA Leiezonen Kuurne viert 90 jaar met unieke reünie van oud-leiding: “Ontelbare sterke herinneringen”

Het was een avond vol nostalgie, warmte en herinneringen voor de oud-leiding van KSA Leie-zonen van Kuurne die haar 90-jarig bestaan vierde in het Jeugdcentrum aan de Boomgaardstraat. Liefst 190 aanwezigen, waarvan 170 oud-leiders, verzamelden om de rijke geschiedenis van hun jeugdbeweging te herbeleven en de band tussen generaties te vieren.

De avond begon feestelijk met een receptie, gevolgd door een klassieke vierkantformatie. Onder leiding van Hans De Vliegher werden de iconische KSA-kreten geroepen, liederen uit de oude doos gezongen en hield proost E.H. Filip Debruyne een moment van bezinning. Het onvermijdelijke hoogtepunt: het zingen van het KSA-lied ‘Als een clubje van’.

Burgemeester Francis Benoit, zelf bondsleider van 1990 tot 1992, sprak de aanwezigen toe. Hij benadrukte hoe een jeugdbeweging jongeren essentiële levenslessen bijbrengt: “Bij de KSA leer je verantwoordelijkheid nemen, organiseren, communiceren, financieren, en ook een beetje genieten van het leven”, grapte hij.

Rijke geschiedenis

De rijke geschiedenis van KSA Leiezonen kwam tot leven in een indrukwekkende tentoonstelling met meer dan 1.000 foto’s en archiefstukken, waaronder oude edities van het ledenblad ’t Ezelke. Van eind jaren zeventig tot begin jaren negentig waren deze voorzien van unieke covers, getekend door de lokale kunstenaar Nesten.

“De tentoonstelling maakte heel wat emoties los”, vertelt Sebbe Benoit, lid van de oud-leiding en medeorganisator. “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen hier sterke herinneringen aan hebben.” De avond bood daarnaast de gelegenheid voor een groepsfoto van alle oud-leiders, inclusief een aparte foto van de aanwezige bondsleiders.

Tradities en generaties

De geschiedenis van KSA Leiezonen is niet alleen vastgelegd in archieven, maar ook in families. Zo was de familie Ongenaert met vijf vertegenwoordigers aanwezig: vader André was leider in de jaren zeventig, zijn tweelingbroers Jean-Marie en Christian in de jaren tachtig, en vandaag zijn hun zonen Emile en Quentin actief als leiders.

Oud-leider Gilbert Defoort (77), oprichter van KSA Sint-Pieter in 1964, blikte met warme gevoelens terug. “Het is prachtig om hier oude vrienden en bondgenoten te ontmoeten. De geest van de KSA blijft leven, ook al stopte KSA Sint-Pieter twintig jaar geleden.”

De feestavond werd georganiseerd door een werkgroep onder leiding van Sebbe Benoit en Jason Vandekerckhove, bijgestaan door tal van oud-leiders, waaronder Vincent en Dominiek Lafaut, Iris Gardyn en Christian Ongenaert. Een stevige maaltijd mocht niet ontbreken: hutsepot met worst, een klassieker op kamp, werd geserveerd om de sfeer compleet te maken.

Met deze memorabele reünie bewees KSA Leiezonen dat de waarden van vriendschap, verantwoordelijkheid en samenhorigheid ook na 90 jaar springlevend zijn. Op naar de 100 jaar!

(NS)