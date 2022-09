KSA Izegem van start in nieuwe gebouwen: “We zijn onze sponsors heel dankbaar”

KSA Izegem startte gisteren het nieuwe werkjaar met hun startdag en dat deden ze voor het eerst in hun nieuwe gebouwen in de Meensestraat. De jeugdbeweging verhuisde naar een nieuwe locatie in dezelfde straat en dat deden ze met een groot feest. Tal van sympathisanten, ouders en buurtbewoners kwamen een kijkje nemen.

September is traditiegetrouw de maand van de startdagen voor de jeugdbewegingen. KSA Izegem ging met veel plezier van start en mocht meteen heel wat nieuwe, jonge leden verwelkomen. De startdag werd dit jaar een extra groot feest want de jongens mochten voor het eerst naar hun nieuwe gebouwen in de Meensestraat.

Kenneth Dumon was een heel fier KSA’er. “We zijn heel blij dat we na veel werken en zwoegen eindelijk onze intrek kunnen nemen in onze nieuwe gebouwen. We konden op heel veel helpende handen rekenen en daar zijn we enorm dankbaar voor.” vertelde hij.

“Verbouwingen kosten handenvol geld en daarvoor konden we op heel veel milde sponsors rekenen. We zijn enorm blij met alle giften die we mochten ontvangen. Stad Izegem heeft ons bovendien ook erg gesteund, zonder hen was deze verbouwing niet mogelijk geweest.”

Burgemeester Bert Maertens was blij om te zien dat het geld goed besteed werd. “We zijn een stad met een rijk verenigingsleven en daar mogen we heel trots op zijn!”

Volksfeest

De officiële opening gisteren ging gepaard met een groots feest. Nieuwsgierigen mochten de gebouwen in en uit en konden genieten van verschillende hapjes en drankjes. Honderden mensen kwamen een kijkje nemen, het werd een gezellige drukte.

KSA blijft nog zeker 30 jaar in de vernieuwde gebouwen in de Meensestraat want zo lang loopt de erfpacht. “De verbouwingen zijn nog niet helemaal achter de rug, dus we weten nog wat te doen. We gaan in elk geval goed voor onze gebouwen zorgen!” (MV)