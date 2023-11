KSA Grenswake Menen organiseert Kerstsneukelwandeling: “Jaarlijks 400 inschrijvingen”

KSA Grenswake Menen is een begrip in het Menense verenigingsleven. De afdeling van de KSA bestaat sinds 1930 en telt 150 leden en 38 leiders. Aan het roer van deze gemengde jeugdbeweging staan Andres Logghe en Viktor Vanoverschelde. Op zaterdag 16 december staat hun grootste evenement van het jaar op de planning: de Kerstsneukeltocht. Die is elk jaar goed voor minstens 400 inschrijvingen.

Andres Logghe (21) is sinds dit jaar hoofdleider bij KSA Grenswake, maar is wel al sinds het eerste leerjaar KSA’er in hart en nieren. “Bij ons kan je je al vanaf het derde kleuter aansluiten bij de KSA. Ik ben ondertussen al vijf jaar leiding en geef dit jaar leiding aan de knapen. Dat zijn de jongens van het eerste en tweede middelbaar. In september begon mijn eerste jaar als hoofdleider, ik vervang daarmee Emma Cools. Ik amuseer me tot nu toe in mijn nieuwe rol. De leidingsploeg is dan ook een leuke bende.”

Minstens vijf jaar

Het is vooral ook een grote bende. Zo’n 38 leiders voorzien elke zaterdag van 14 tot 17 uur activiteiten voor kinderen van het derde kleuter tot zesde middelbaar. In totaal zijn er 150 leden ingeschreven. Andres staat samen met Viktor Vanoverschelde (22) aan het roer van die grote groep.

“Het is een grote groep, maar iedereen is bevriend met elkaar”

Ook Viktor onderstreept het amicale karakter van die leidingsploeg: “Iedereen is hier eigenlijk met iedereen bevriend. Het is ook leuk om samen te werken met Andres, we komen goed overeen. Wij moeten het algemene overzicht bewaren en bijsturen waar nodig, maar alles verloopt super vlot. Bovendien hebben we twee hardwerkende VB’s (volwassen begeleiders, red.) die ons helpen met het verwerken van de inschrijvingen en het beantwoorden van de mails. Zo kunnen wij ons volledig focussen op de activiteiten.”

Viktor heeft wat meer ervaring als hoofleider dan Andres. Hij doet het ondertussen al drie jaar. “Ik vind het nog altijd heel leuk. Ja, (hoofd)leider zijn vraagt veel tijd, maar ik zie dat als ontspanning. Ik heb mijn KSA-muts sinds het derde kleuter en zit er ondertussen al achttien jaar in. Ik denk nog lang niet aan stoppen. Ik ben al zes jaar leiding, want bij ons krijg je in het zesde middelbaar al de kans om leiding te worden.”

“Als ik het ooit voor bekeken houd, dan stop ik liever terwijl ik nog hoofdleider ben. Als je iets afrondt, dan doe je dat volledig. Maar dat zit er dus nog lang niet aan te komen, want ik voel dat ik nog gemotiveerd ben.” Zijn kompaan Andres vult aan: “Bij ons doet de leiding doorgaans lang door. Het is zeldzaam om iemand voor z’n vijfde jaar leiding geven te zien stoppen. Het is ook mede daardoor dat we nu met zo’n grote leidingsploeg zitten.”

Winterse activiteiten

KSA-activiteiten in de winter. Love them or hate them. Ieder lid geeft zich altijd volledig. In de Chiro draagt iedereen steevast een short of rok, maar in de KSA zijn die regels doorgaans iets losser. Blijkbaar is dat allesbehalve het geval bij KSA Grenswake in Menen: “Er is een ongeschreven regel bij de jongensleiding dat je een short moet dragen”, zegt Andres.

“Bij een leidersbedanking een aantal jaar geleden kregen we allemaal een short en sindsdien zijn we die elke activiteit beginnen te dragen. Wie als leiding met een lange broek naar een activiteit komt, moet een bak Jupiler trakteren aan de rest van de leiding. Wie de laatste was die tegen de lamp liep? Dat was ikzelf. (lacht) Enkele weken geleden moest ik mijn broer nog ergens heen brengen met de auto, net voor de start van een activiteit. Ik had geen tijd meer om me te verkleden en ging dan maar met een lange broek naar de activiteit. Ik wist meteen hoe laat het was.” (lacht)

De traditie van de korte shorts waait nu blijkbaar ook over naar het vrouwelijke gedeelte van de leiding. “Dat klopt, de leidsters willen die traditie nu ook volgen. Ze willen gepersonaliseerde rokken bestellen om te dragen op zaterdag, want de KSA-merchandise voorziet namelijk geen shorts of rokken. De kinderen zelf zijn trouwens nog steeds vrij om te dragen wat ze willen”, voegt Andres nog toe.

Short of geen short? Iedereen wordt alleszins warm gemaakt om mee te doen met de Kerstsneukeltocht van KSA Menen op zaterdag 16 december met CC De Steiger als startpunt. De prijs bedraagt 15 euro voor een volwassene en 10 euro voor een kind. Je krijgt daarvoor een wandeltocht van 7 kilometer met hapjes, twee voorgerechten, een hoofdgerecht en dessert.

Inschrijven kan via de volgende link.