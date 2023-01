KSA Bikschote heeft nieuwe lokalen: “Investering van 162.000 euro”

Nadat de vorige containers kampten met schimmel en ongedierte, kwam het gemeentebestuur over de brug met nieuwe lokalen voor KSA Bikschote. De vijf units werden vorige week geplaatst, al ging dat niet zonder slag of stoot.

De investering in de nieuwe containers voor de KSA van Bikschote kadert in een masterplan voor Bikschote. “We waren in 2019 bezig met eentoekomstvisie van Bikschote. We zitten met de kerk die in slechte staat is en waaraan je iets moet doen”, zegt schepen van Jeugd Peter Vantomme (N-VA). “De school is ondertussen ook al honderd jaar oud en iedereen zag dat de containers van de KSA geen tien jaar meer gingen meegaan. We hebben al een aantal stappen gezet rond de kerk en de school voor de lange termijn, maar op korte termijn moest er een oplossing gevonden worden voor de KSA. Die is gevonden in de vorm van deze nieuwe containers.”

Doorgang te smal

Het gaat om vijf containerunits met een totale oppervlakte van 100 m². Het plaatsen van de containers verliep echter niet van een leien dakje. “Er was inderdaad miserie”, vervolgt Peter Vantomme. “Doordat de doorgang naar het grasplein achter de Mariazaal te smal was, moesten ze de containers zelfs overplaatsen van de ene op de andere camion. Maar het is goed gekomen.”

Sanitair blok

“De voorbereidende werken gebeurden door de technische dienst, zoals de rioleringen, nutsleidingen en de funderingsblokken”, aldus Vantomme. “Vorige week kwam de firma Sibelco de containers leveren. De units bestaan uit een stukje stockageruimte, er is een open ruimte voor activiteiten, een keuken en een wastafeltje. Er is ook een sanitair blok met twee toiletten en twee urinoirs. Enkel de verwarming en het logo van KSA Bikschote moet nog voorzien worden, maar naar ik verneem kleeft dat beter als het iets warmer weer is. Het is een investering van 162.000 euro.”

Schimmel

Bij KSA Bikschote is er vooral opluchting dat ze eindelijk weer deftige lokalen hebben. “Het was heel dringend”, zegt hoofdleider Samuel Bisschop. “Ons vorige lokaal was eigenlijk niet meer bruikbaar. Er was schimmel, muizen en andere ongedierte… Het was niet meer verstandig om met kinderen binnen iets te doen. Het De vorige containers hadden we al tien jaar, maar die waren al tweedehands en al eerder tien jaar gebruikt. Op termijn zullen we in de kleuterschool terechtkunnen, en dit is een mooie tussenoplossing. Alles is nieuw. Alles is op elektriciteit. Er is airco, van alles… Een mooie vernieuwing.” (TOGH)