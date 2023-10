KSA Arbeid Adelt Gullegem zoekt nieuwe kampplaats door bedwantsenplaag

Een domper op de Dag van de Jeugdbeweging. Na eerder bij de scouts van Waregem gooit een bedwantsenplaag ook roet in het eten bij KSA Arbeid Adelt Gullegem.

De plaag noopt de jongens KSA om hun jaarlijks ledenweekend, dat volgend weekend gepland stond in Oostduinkerke, af te gelasten. De leidingploeg stelt nu alles in het werk om een nieuwe locatie te vinden voor datzelfde weekend.

Veiligheid en gezondheid

“Als dat niet mogelijk is, zullen we een nieuwe datum voorstellen. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen. We begrijpen dat dit teleurstellend is, maar de veiligheid en gezondheid van onze leden is onze hoogste prioriteit. Bedankt voor jullie begrip en steun”, laat de jeugdbeweging weten in een Facebookpost .