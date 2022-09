‘Kruiskerke 75 jaar’ pakt uit met sport- en spelnamiddag uit de oude doos

De werkgroep Kruiskerke 75, opgericht om het 75-jarig bestaan van de parochie te vieren, organiseert het hele feestjaar door diverse activiteiten. Vorige zondag was de spel- en sportnamiddag ‘Superstars’ aan de beurt.

Daarbij was een groot stuk van de Kruiskerkestraat omgeturnd in een opeenvolging van volksspelen en attributen voor vermaak uit de oude doos. 49 volwassenen en 44 kinderen namen deel aan minstens tien van de zestien spelen, waaronder balanceren, keerekeweere (achteruitrijden met gocar), ringwerpen, laarswerpen, steltlopen, vogelpik, rekkerschieten, bekerpong, racecircuit, ringsteken vanop de fiets…

Met dit initiatief raakte het comité een nostalgische snaar, met aandacht voor sociaal engagement en solidariteit. Marnik Braet: “De deelnemers hebben zich allemaal uitgeleefd en zich fysiek en mentaal maximaal ingezet. Alle winnaars ontvingen een houten medaille met coating goud, zilver en brons.” De top drie: Lieven Vervaeke (140 punten), Sterre De Winter (139 punten) en Frederik Berlamont (135 punten).

Nog in het kader van 75 jaar Kruiskerke: de tentoonstelling ‘Kruiskerke in woord en beeld’ in de kerk, met dorpscafé in zaal Kruispunt in de weekends van 17 en 24 september en 1 oktober, op zaterdag (14-17 uur) en zondag (10-14 uur). Op 10 september is er de misviering om 18 uur, met aansluitend receptie. (RV)