Krottegem toost op nieuw werkjaar tijdens Lentedrink op zaterdag 25 maart, soepwedstrijd terug van weggeweest

Spring Erin presenteert de Krottegemse Lentedrink op zaterdag 25 maart. Bedoeling is om om te toosten op het nieuwe jaar door de winter uit te zwaaien.

De Spring Erin Verenigingen zijn als groep ontstaan in 2005 (18 jaar geleden dus) als een uniek samenwerkingsverband tussen sociaal-culturele verenigingen Femma, OLV-koor Jubilate, jeugdbewegingen Chiro Vlotterke, +13, en de wijkcomités Batavia en Korenbloem.

“Doel van de samenwerking is het aanbieden en/of ondersteunen van publieksactiviteiten voor en door de diverse bewonersgroepen, wijkcomités en verenigingen behorende tot de Onze-Lieve-Vrouwparochie. Ondertussen is er wel wat wijziging gebeurd in de samenstelling, onder meer door de recente stopzetting van Femma, en de fusie van het OLV-koor Jubilate met het Sint-Michielskoor tot Laudato Si in 2017”, vertelt Gino Van Eeckhoutte.

De reden van het bestaan van Spring Erin is overduidelijk: gezamenlijk initiatieven nemen, waar het afzonderlijk NIET kan, maar met respect en ondersteuning van de eigen initiatieven van jeugdbewegingen Chiro Vlotterke, en +13 en de beide wijkcomités. Spring Erin werkt om die reden ook nauw samen met de Krottegemse Ransels, en met de Inval.

Toosten

Bedoeling van de Krottegemse Lentedrink is om te toosten op het nieuwe werkjaar door de winter uit te zwaaien en de lente (the spring) in te springen. De samenkomst luidt meteen het nieuwe werkjaar 2023 in van de diverse Krottegemse verenigingen. En daarop willen we toosten. Er is keuze uit warme chocomelk en wafels, Krottegemse soep, frisdranken en uiteraard lekkere Krottegemse streekbieren van onze huisbrouwerij Rodenbach. En voor de fijnproevers: witte, rode en rosé wijn en heerlijke schuimwijnen. Consumpties worden aan democratische prijzen aangeboden.

Naar jaarlijkse gewoonte zorgt Spring Erin bovendien voor een aangename sfeer en willen wij vooral sociale ontmoeting tussen mensen van Krottegem promoten door samen te toosten op het nieuwe werkjaar.

Soep

“Om 18 uur is er de bekendmaking van de winnaar van de Krottegemse soepwedstrijd. De Krottegemse Ransels gaan immers opnieuw op zoek achter de beste soepchef van Roeselare”, horen we van Frank Wauters.

Zaterdag 25 maart 2023 kan iedere gezin, jeugdbeweging, organisatie,… van Roeselare zijn of haar één liter soep (met eventueel garnituur) binnenbrengen in Dienstencentrum Ten Elsberge, dit tussen 10 en 12 uur.

“Een jury die samengesteld is door Frederik Moerman (chef kok Kotee) zal in eer en geweten om 13 uur blind alle soepen proeven en punten geven op smaak, geur, garnituur,… om zo te weten wie zich in 2023 tot beste soepchef van Roeselare mag kronen.”

De winnende soep wordt tijdens de lentedrink 2024 zelf geserveerd.