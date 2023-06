Krottegem heeft nu ook een eigen fietsclub

De doelstelling van de Krottegemse Ransels blijft de promotie van de wijk, maar nog meer de versterking van de sociale cohesie tussen de Krottegemnaars onderling en met iedereen met een hart voor Krottegem.

“We doen dat via de organisatie van een aantal grootschalige evenementen zoals de Krottegemse Rommelmarkten en de Krottegemse Feesten, maar ook met een aantal meer kleinschalige initiatieven zoals de maandelijkse wandelingen van onze afdeling Krottegemse Colia Stappers, de werking van onze petanqueclub Boules de Breda (die eerstdaags heropstart), enz.”, aldus trekker Frank Wauters.

“Vandaag stellen we een nieuwe afdeling voor, nl. de ‘Krottegemse Fietsers’ (voorlopige naam), met de bedoeling op regelmatige basis recreatieve fietstochten te organiseren. Ons bestuurslid Gudrun Vandenbunder neemt de organisatie op zich.”

Om alles in goede banen te leiden nodigt Gudrun alle geïnteresseerden uit om op donderdag 22 juni om 19 uur samen te komen in Breda Viva La Vie. “Samen kan er dan gezocht worden naar een definitieve naam, maar kunnen er vooral afspraken gemaakt worden over de afstand van de fietstochten en de dagen en uren waarop er samen gefietst zal worden.”