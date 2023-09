Kroegentocht in kermisweekend in Sint-Eloois-Winkel ook al aan de zesde editie toe

Tijdens het kermisweekend organiseert Wouter Vandamme, in samenwerking met Moshroom vzw, de tweejaarlijkse Kroegentocht. Al voor de zesde keer vindt die plaats, dit keer op vier plaatsen in de Gullegemsestraat: café De Meiboom, Keuvelkroeg Arbeidershuis, het lokaal van De Brave Hond en jeugdhuis Chaplin.

In jeugdhuis Chaplin speelt MFH Coverband voor de eerste keer in het compleet vernieuwde jeugdhuis. Het is meteen ook hun laatste optreden met huidig zanger Michael Dewitte. Laatstgenoemde zoekt nieuwe horizonten op en laat MFH Coverband na 15 jaar. In De Meiboom speelt Cheap Sunglasses, een bluesrock coverband uit Dadizele. Guana Coverband palmt weer het podium van het Arbeidershuis in en lokale band de Koordendraaiers zorgt voor de sfeer in het lokaal van de Brave Hond.

De Kroegentocht start om 17 uur, de Gullegemsestraat wordt voor de gelegenheid volledig afgesloten. Toegang is gratis, de opbrengst gaat volledig naar de deelnemende locaties.

Uitbouw accommodatie

Na hun succesvolle derde editie van MoshRoom Fest in februari hebben de mannen van Moshroom vzw niet stilgezeten. Ondertussen hebben ze een eigen studioruimte uitgebouwd, waar bands kwalitatief kunnen repeteren en opnemen. De opbrengsten van hun evenementen gaan dan ook integraal naar het verder uitbouwen van hun accommodaties en herinvesteren in nieuwe evenementen.