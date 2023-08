Kristof Vandewalle omgordt dekenlint van de Paanders

Op dinsdag 15 augustus 2023 vieren de inwoners van de Paanders feest, zoals de traditie het voorschrijft. Dan wordt niet alleen de nieuwe wijkdeken gehuldigd maar is er ook een verwelkomingsmoment voor alle nieuwe inwoners van de parochie. Een BBQ à volonté en een optreden van Corner 5 zorgen voor de verderzetting van dit gezellig parochiefeest. Kristof Vandewalle mag dit jaar het dekenlint omgorden.

Op dinsdag 15 augustus vieren de inwoners van de Paanders feest, zoals de traditie het voorschrijft. Dan wordt niet alleen de nieuwe wijkdeken gehuldigd, maar is er ook een verwelkomingsmoment voor alle nieuwe inwoners van de parochie. Een barbecue à volonté en een optreden van Corner 5 zorgen voor de verderzetting van dit gezellige parochiefeest. Kristof Vandewalle mag dit jaar het dekenlint omgorden. Samen met zijn dynamische bestuursploeg zorgt James Coryn, die Paul Demeulemeester – 40 jaar lang voorzitter van het feestcomité – opvolgde voor een boeiend halfoogstprogramma.

KLJ-afdeling

Kristof Vandewalle zag op 24 mei 1980 het levenslicht in Tielt als zoon van Herwig Vandewalle en Martina Neirynck. Samen met zijn jongere zus Lien groeide hij op in de Lakenstraat waar zijn ouders een vollegrondgroentebedrijf runden. Na zijn lagere schooljaren die hij in de Paandersschool doorliep, trok Kristof naar de Tuinbouwschool in Tielt en volgde daarna nog een graduaat tuinbouw en biotechnologie in Roeselare. Kristof was ondertussen actief binnen de Meulebeekse KLJ-afdeling. Hij nam gedurende drie jaar het voorzitterschap waar.

Gedurende die periode leerde hij Anneleen Van Parys uit Sijsele kennen. In 2007 stapten ze in het huwelijksbootje en vestigden zich op het ouderlijk bedrijf in de Lakenstraat. In 2009 werd Eleonore geboren en vier jaar later Celestine. Ondertussen onderging het bedrijf enige veranderingen. Kristof: “We legden ons vooral toe op de teelt van peterselie, veldsla en snijbonen. Ik concentreer me eveneens op tuinaanleg en -onderhoud. In 2012 werd ik gemeenteraadslid voor de CD&V en dat ben ik nog steeds, nu voor de Lijst van de Burgemeester. In 2015 sloeg het noodlot toe. Bij Anneleen werd borstkanker vastgesteld. Verschillende behandelingen en operaties ten spijt verloor Anneleen de strijd op 21 februari 2020. Het leven gaat echter verder. Ik ontdekte dat koken echt ontspannend kan zijn en dat de koersfiets voor een deugddoende verpozing zorgt. Ondertussen heb ik het geluk gehad dat ik Ilse uit Beveren-aan-de-Leie leerde kennen. Nu is het verlangend uitkijken naar 15 augustus. Ik bedank alvast het feestcomité voor de eer die mij te beurt valt om wijkdeken van de Paanders te mogen zijn. We zijn de slogan Op de Paanders is ’t anders zeker indachtig.”

Feestprogramma

Op dinsdag 15 augustus is er vanaf 9.30 uur ontvangst bij de deken thuis. Om 11 uur volgt dan de officiële dekeninhuldiging door de burgemeester. Klokslag 12 uur vertrekt het gezelschap naar de Paandersschool waar de nieuwe inwoners verwelkomd worden. Om 13 uur is er de BBQ à volonté en geniet men daarna van het optreden van Corner 5.