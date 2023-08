Kristof Deconinck beste schutter op Thuyndagschieting

Traditioneel organiseert de Koninklijke handbooggilde Sint-Sebastiaanschutters op de eerste donderdag van augustus de Thuyndagschieting. Niet minder dan 74 schutters tekenden present. Diaz Liefooghe (13) van Willem Tell toonde zich de beste schutter bij de jeugd, terwijl Cindy Casteleyn uit Staden de titel veroverde bij de dames. Kristof Deconinck van Willem Tell Ieper kroonde zich tot kampioen bij de heren. Op de foto zien we de laureaten omringd door collega-schutters, de organisatoren, eregouverneur Paul Breyne, ereburgemeester Luc Dehaene, Jef Verschoore, schepenen Valentijn Despeghel en Patrick Benoot en de Ieperse stadsnar. (EF)